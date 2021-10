Burgemeester Lieke Sievers:

‘We hebben concrete inzet van iedereen nodig’

Burgemeester Lieke Sievers was al snel ter plaatse na de melding van brand bij Het Havenhof en verbleef daar nog enige tijd. Zij hoorde en las ook de klacht van burgers, dat politie en gemeente te weinig zouden doen. ,,Het is en blijft een zaak van ons allemaal. De politie is de afgelopen weken meerdere malen op een melding van vuurwerkoverlast af gegaan, maar we kunnen niet een agent of boa op elke hoek van de straat zetten en de capaciteit van de politie is ook niet toereikend om overal op af te komen. Het is bovendien dweilen met de kraan open als we van één kant actie verwachten: er zijn kennelijk ouders die niet weten van het vuurwerkbezit van hun kinderen, of ze kijken weg.”

Door Eddy Veerman

Sievers las ook de schrijnende verhalen in de Nivo van bewoners en de eigenaren van blindengeleidehonden. ,,Écht ontroerend, want de onvoorwaardelijke steun van een blindengeleidehond betekent álles voor hen. Ik snap dat mensen het zo voelen – als ze zeggen dat de gemeente de plicht heeft de veiligheid van haar inwoners te beschermen – alleen zit er een grens aan wat de overheid kan.”

De burgermoeder was opgelucht dat erger is voorkomen maandagavond. ,,Ik ben blij dat er snel alarm is geslagen door omstanders en de brandweer heeft fantastisch werk gedaan.” Zij sprak op locatie met politie, brandweer, winkeliers en omwonenden. ,,Een inwoner zei ‘we melden het bij de politie maar er komt niemand’. Maar er zijn écht agenten geweest in de laatste weken, maar zij kunnen niet ‘a la minuut’ daar zijn. Je bent altijd te laat, als het gaat om vuurwerk. En deze situatie houdt niet op als we het niet met z’n allen aanpakken. We hebben concrete inzet van iedereen nodig, dit redden we niet alleen met camera’s, boa’s, jongerenwerkers.” Momenteel worden de van maandag beschikbare camerabeelden uitgelezen.

De landelijke overheid laat het instellen van een vuurwerkverbod aan gemeenten over. ,,Daarover zijn we aan het afstemmen met meerdere partijen. De jeugd roept het over zichzelf af. Het is vast om stoer gedrag te tonen, maar ze beseffen niet waar ze mee bezig zijn. Een aantal ‘kwaaie’ verpesten het hiermee voor de goeie.”

Tijdens de meest recente oudejaarsdag was er een politiemacht op de been om incidenten te bezweren en enige tijd geleden kregen enkele jongeren een gebiedsverbod opgelegd. ,,Ik ben niet van het opleggen van verboden, eerder van het met elkaar de goede dingen doen, maar als het moet, gaan we weer gebiedsverboden instellen.”

Inmiddels is er, door meldingen via Meld Misdaad Anoniem, vuurwerk in beslag genomen. ,,Wanneer er illegaal vuurwerk in woningen wordt aangetroffen, worden bezoeken gebracht, kan ik beslissen de woning of het pand te sluiten en dat ga ik doen ook. Illegaal vuurwerk verstoppen is ook de verantwoordelijkheid voor ouders. Dit probleem zit wijd verspreid in de samenleving, dit kunnen we niet wegleggen bij de gemeente en de politie, als we dat doen gaan we hier nooit uit komen. Die samenleving moet bij zichzelf te rade gaan en de informatie om er iets aan te doen moet eveneens uit de samenleving komen. Daarom hebben we Meld Misdaad Anoniem actief en dat levert iets op.”