,,We zijn zeven keer zo groot geworden" Met zeven zetels komt de BoerBurgerBeweging (BBB) voor nog eens vier jaar in de Tweede Kamer. Dat was de melding die de NOS woensdagavond maakte toen de eerste exitpoll van de verkiezingsuitslag bekend werd gemaakt. Lijsttrekker Caroline van der Plas stond te springen van blijdschap op het podium. Het nieuws kon ook op een hoop gejuich rekenen in de zaal in het Overijsselse Bathmen. In een dorpje in het oosten van het land kwamen de kandidaat-Kamerleden en aanhangers van de BBB samen op de uitslagenavond. Voor de Volendamse nummer 2 van de BBB, Mona Keijzer, is het de vierde verkiezing als landelijk politica. En hoewel de het de vierde keer is, blijft het nog steeds even spannend, vertelt ze. „Ik was gewoon echt zenuwachtig vandaag en dat ben ik al lang niet meer geweest.” Nadat de afgelopen zomer het vierde Kabinet Rutte viel en tientallen politieke kopstukken Den Haag verlieten, lagen er kansen voor elke politieke partij. Het speelveld kon opnieuw worden ingedeeld. De uitslag van de eerste exitpoll – de eerste voorspelling van de uitslag nadat de stembureaus zijn gesloten – galmde echter nog steeds door het land heen. In tegenstelling tot wat alle peilingen een paar weken terug nog verkondigden, werd het niet de NSC en niet de VVD, maar de PVV van Geert Wilders die de grootste werd. Maar de BBB’ers zijn niet te van hun blijdschap af te wenden. „We zijn zeven keer zo groot geworden”, zegt Mona Keijzer tegen PowNed. Nu met een relatief groot aantal voor de PVV, de NSC en de BBB staat voor de deur open om ander beleid te voeren, stelt Keijzer. „Dit zijn ruim zestig zetels voor ander beleid. Ik ben echt blij voor Nederland.” |Doorsturen

