Algemeen

Wedstrijd RKAV Zaal - ZVV Eindhoven gestaakt wegens massale vechtpartij Bij een 0-0 stand is de wedstrijd tussen RKAV Volendam Zaal en ZVV Eindhoven gestaakt vanwege een massale vechtpartij waar zowel spelers als supporters bij betrokken raakten. Niets wees erop dat deze wedstrijd zou ontsporen. Het was een mooie, sportieve wedstrijd waarbij Volendam de bovenliggende partij was. Na ruim een kwartiertje spelen wakker de coach van Eindhoven het vuurtje aan. Uit frustratie trapt hij de bal weg terwijl een Volendammer een intrap wilde nemen. Wat volgt is geschreeuw, geduw en getrek. Het lijkt met een sisser af te lopen, totdat Robin ‘Ballap’ plotseling op de grond ligt. Van een toegesnelde ‘supporter’ krijgt hij een trap in zijn rug. Die actie leidt tot een massale vechtpartij. Zowel op het veld als op de tribune slaat de vlam in de pan. Als de rust is wedergekeerd besluit de scheidsrechter de wedstrijd te staken. De KNVB zal zich over het vervolg moeten buigen. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.