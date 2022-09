Wedstrijdverslag Grootebroek Survival Run

Met een recordaantal van maar liefst 63 deelnemers was AV Edam goed vertegenwoordigd bij de Streker Oerbos Survivalrun in Grootebroek op zondag 11 september. Het weer was ideaal voor de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen, iets wat vooraf besteld was werd in Grootebroek verteld. In alle categorieën, van 8 tm 58 jaar (Bart Stijvers), van wedstrijd tot recreatief en van 5,5 tot 13 kilometer waren alle disciplines voorzien van deelname uit Edam.

Prijswinnaars Jeanine Groot (3de vrouwen 13km), Menno Merlijn (1ste 13km mannen 40+) en Anouk Schilder (3de vrouwen 8km).

De wedstrijdlopers beten het spits af met de 8 en 13km. Deze werden vrij zwaar bevonden: met apenhangen van 35 meter over het water, houthakken, kajakken en heel veel korte touwtjes, daknetten, ringen, triangels, oftewel veel hindernissen waar je je benen niet bij kan gebruiken.

Toch wisten ze deze uit te lopen met wat verdienstelijke podiumplekken als resultaat. Zo haalde Menno Merlijn de eerste plaats bij de mannen 40+ op de 13km en Jeanine Groot de 3e plaats bij de dames. Op de 8km waren het Jeroen Koning met een tweede plaats bij de mannen 40+ en Anouk Schilder die op de derde plaats eindigde bij dames. Superknap voor deze seizoen start! Dat beloofd wat voor de komende wedstrijden.

Jeroen en Anouk startten samen met zes andere AV Edammers in één startserie, maar waren de enige twee die mét bandje over de finish kwamen! Om maar eens aan te geven hoe moeilijk het kan zijn. Marlies Groenewold verdient nog even een speciale vermelding: ondanks dat ze het mega zwaar had, is ze na vier uur en 13km toch met bandje over de finish gekomen, wat een bikkel!

Vervolgens gingen de jeugd wedstrijdlopers van start op de 5,5km. Met onder andere Wick Beemsterboer, Daan Mooijer, Finn Diepenhorst, Hugo en Felix Pasdeloup, Sem Veerman, Joshua Vos, Dick Bond (11e plek) en Keano Ettema die de snelste van de groep was met zijn 8e plaats in het klassement. De jeugd had eveneens pittige run voor de boeg, waarbij ze sommige stukken op hun tandvlees liepen. Wel wisten ze stuk voor stuk de run met bandje uit te lopen!

Na deze strijders was het tijd voor de toekomstige wedstrijdlopers (de recreanten). Deze groep werd het houthakken bespaard, maar ze begonnen de wedstrijd wel met het zagen. Termen als ’goed te doen', 'zat te wachten op het zware stuk' kwamen voorbij, dus de verwachting is dat er de volgende keer een stuk meer wedstrijd deelnemers aan de start staan. Want ook uit deze categorieën kwamen mooie resultaten.

Sander Collet liep naar een mooie tweede plek bij de heren 40+ op de 13km, bij de 8km had Robin Vos de eerste plek heren 40+ , gevolgd door Bas van Bakergem op de tweede plek. Monique Plat en Martine Schilder streden om de eerste plaats bij de dames 40+ op de 8km. Uiteindelijk was het Monique met een tijd van 1:38:40 die Martine vier minuten voor bleef. Bij de mannen senioren pakte Wesley van Riesen en Nico Jonk niets wetende de 4e en 5e plek met een tijd van rondom de één uur en 12 minuten.

Naast de eigen wedstrijd deden de trainers er nog een schepje bovenop. Door met hun trainingsploeg als begeleider mee te lopen bij de jongste jeugd die gezamenlijk de 5,5km wisten te trotseren. Hulde aan Melanie Lautenschutz, Monique Plat, Remco van Pooij, Jeroen Koning, Johan Vos en Jeroen Garms die de ongeveer 25 kinderen mee op sleeptouw namen. Voor velen was het de eerste maar zeker niet de laatste run. En dat het met de wedstrijd mentaliteit goed zat was te blijken bij de finish. Alle kids kwamen met hun bandje over de finish.

En als laatste was er de 8km koppelrun, waarbij Bibi Bond en Mart Stijvers hun eerste run liepen samen met de ervaren Brenda Kout en Bart Stijvers. Met al die bandjes kijken we terug op een geslaagde dag, vol met winnaars en met zicht op veelbelovend survivalrun seizoen!

Al met al weer een topdag!

Martine Schilder

Bart Stijvers aan de monkey bars die zichtbare problemen ervaarde met één van zijn lenzen.

Lynn de Boer verbaast menig toeschouwer bij de monkey bars door uiterst ontspannen de overkant te halen.

Danielle Schilder die uiterst fris oogt bij de eindhindernis.