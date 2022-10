Hoe vijf vriendinnen vanuit een ideaal een stichting oprichtten

Weggeefwinkel: een tweede leven voor bruikbare spullen

De Stichting Weggeefwinkel Edam werd tien jaar geleden opgericht door vijf vriendinnen met een gemeenschappelijke oog voor duurzaamheid. De vijf begonnen met het onderling wisselen van ongedragen kleding. Door: Chris Bond

,,We vonden het zo zonde om al die goede kleding weg te gooien”, vertelt Ageeth Duineveld. De dames begonnen in 2012 met het verzamelen van kleding, vanuit het idee om het een tweede leven te geven. ,,Maar mensen brachten ook allerlei andere spullen, zoals vazen en oud speelgoed. Zo kwam van het ene het andere.” Het ‘assortiment’ van de Weeggeefwinkel breidde gauw uit. ,,Naast kleding begonnen we met het verzamelen van woonaccessoires, boeken en speelgoed. Het ging zo hard dat we al snel te groot werden voor onze eerste opslagplaats.”

Na een aantal jaren werd het initiatief uit Edam omgedoopt tot een stichting. Inmiddels werkten ze met zo’n veertig vrijwilligers. ,,Wij zijn elke week veel tijd kwijt aan het sorteren van alle gegeven spullen”, vertelt Ageeth. ,,We slaan zoveel mogelijk op in bananendozen maar soms zijn er ook dingen die we niet kunnen gebruiken, zoals versleten spullen of te grote voorwerpen. Een aantal van onze vrijwilligers brengen deze dan naar Noppes of naar de gemeentewerf. Daarnaast hebben we nog mensen die ons helpen bij de opbouw van de Weggeefmarkt die we elk jaar meerdere keren organiseren in De Singel.”

Op de Weggeefmarkt worden bezoekers enthousiast verwelkomd. ,,De Weggeefmarkt is ontzettend populair. Er staat steevast een lange rij mensen voor de deur te wachten om naar binnen te kunnen.” Afgelopen zaterdag werd er in De Singel weer een Weggeefmarkt georganiseerd. ,,We zijn altijd heel blij met een dag als deze. Alle spullen krijgen dan toch weer een tweede leven”, zegt een vrijwilliger van de stichting. ,,Het is toch fantastisch dat we iemand anders blij kunnen maken met spullen die anders gewoon weggegooid zouden worden?”

Naast het weggeven van kleding, speelgoed en woonaccessoires verzamelt de stichting ook boeken. Deze worden in de vorm van het openbare boekenkastje gepresenteerd. Mensen kunnen boeken meenemen en kunnen ook boeken in het kastje terugleggen. Het idee hiervan is dat het de uitwisseling van boeken in de buurt moet stimuleren. Eén openbare boekenkastjes van de Weggeefwinkel is terug te vinden Volendam, langs de Zuiderhaaks in de Broeckgouw. ,,Een bewoner van de wijk benaderde ons dat zij in hun buurt ook een boekenkastje zouden willen. Wij vonden dat een heel leuke kans.” De stichting was zo verheugd dat ze besloten het kastje kosteloos te maken en schenken aan de Volendamse wijkbewoners.

De Weggeefwinkel houdt zich bezig met het stimuleren van duurzaamheid en bewustwording. ,,We vinden het zo ongelofelijk zonde om te zien hoe mensen zo veel goedwerkende spullen weggooien. We willen mensen aanmoedigen een ander blij te maken met die spullen, ze een tweede leven te geven. We hopen dat we mensen kunnen meegeven wat meer te zorgen voor het milieu en voor elkaar.”