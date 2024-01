Algemeen

Wegwerkzaamheden Edam-Volendam: Actueel overzicht ingrijpende projecten Momenteel zijn er diverse wegwerkzaamheden gaande in Edam-Volendam. Hieronder een overzicht van de meest ingrijpende situaties om de komende weken rekening mee te houden. Dijkgraaf de Ruiterlaan/Kimsterweg

De langverwachte werkzaamheden aan de nieuwe rotonde die de Dijkgraaf de Ruiterlaan met de Kimsterweg moet gaan verbinden zijn gestart. De Dijkgraaf de Ruiterlaan is volledig afgesloten voor al het verkeer. Het gymsportcentrum en de volkstuinen blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar. De aanleg van de rotonde en de aanleg van de Kimsterweg tot de twee inritten naar het parkeerterrein van het gymsportcentrum zal duren tot en met 29 maart aanstaande. De Keetzijde

De Keetzijde in Edam wordt als 30km zone ingericht. Tussen de Broekgouwstraat en de Zeedijk zal de weg veiliger worden ingericht. Als gevolg worden De Keetzijde en een deel van de Burg. Versteeghsingel per fase geheel afgesloten. Fase 1 van deze werkzaamheden is op 8 januari gestart en zal duren tot en met 28 januari. Omwonenden worden door de gemeente geïnformeerd over de voortgang van het project. Broekgouwbrug‭, ‬molen Edam‭ ‬

De wandel- en fietsbrug voor de molen in Edam is momenteel afgesloten. Op 2 februari aanstaande zal de brug aan het pad, dat de naam 'Broekgouw' draagt, weer toegankelijk zijn voor fiets- en wandelverkeer.

