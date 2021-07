Wegwerkzaamheden Middengebied lopen volgens planning

Op het Middengebied worden al geruime tijd wegwerkzaamheden verricht. Momenteel wordt het asfalt ter hoogte van het Bootslot onder handen genomen. Het bestaande asfalt wordt verwijderd, waarna de nieuwe bestrating uit straatstenen zal bestaan.

Op maandag 15 maart werd gestart met de vervanging van het wegdek langs de Bootslot en Dukaton in Volendam. De gemeente gaf destijds te kennen dit in vier fases te gaan uitvoeren. Fase 1 – bestaande uit het wegdek vanaf de kruising Dukaton/Bootslot tot aan de kruising Dukaton/Boezelgracht – is inmiddels afgerond.

De kruising Dukaton/Bootslot en het eerste gedeelte straat langs de Bootslot zijn ook al voltooid. Vanaf 7 juli is gestart met de volgende fase op de Bootslot. De gemeente verwacht dat deze fase inclusief de bouwvakantie tien weken zal duren.