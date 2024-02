Weissensee 2024: meeste deelnemers uit Volendam

In de voorbije twee weken stonden er veel deelnemers uit de gemeente Edam Volendam aan de start van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, met ieder hun eigen doel.

Door: Eddy Veerman

Bij de eerste tocht stonden de broers Michel en Janco Groot aan de start. Michel had een prima 150 kilometer en de laatste 50 waren ploeteren op het zware ijs. Janco vond dit keer de 100 goed genoeg. Ze werden onderweg goed verzorgd door Laura Groot. Daarna deed Willem Tol (honingh) zijn eerste proefrondjes en stonden Irma Gorter en Thijmen Koning aan de start van de prestatietocht met een aantal g-schaatsers uit de omgeving. Ze hebben allemaal de 100 km volbracht op zwaar ijs. Thijmen moest even overgehaald worden voor het laatste rondje. Jan Venhuizen en Perry van Stek stonden ook aan de start. Jan voor de 200 kilometer, met een tijd van 10.45 uur en Perry 150 kilometer, in een tijd van 7.27. 30 januari was de dag van de matadoren. Een aanval op de snelste Volendamse tijd viel al snel in het water voor Job Kroon en Kees Mooijer (Bakhuis) doordat beide lelijk ten val kwamen en de strijd moesten staken. Job wilde er nog wel een mooie dag van maken maar z’n arm stribbelde tegen.

Zo hadden Mariëtte, Thames, Jack, Jannig en Geert aan de kant extra hulp bij de verzorging. Ook Lisa Schokker viel hard, terwijl zij al niet fit aan de start was verschenen. Toch werd het een snelle 100 km voor haar. Jaap van Santen en Willem Tol (gingen ook voor de 100 km. Marcel de koning en Jade Feline Capelle volbrachten ook de 100-tocht.

Maar met nog 21 dorps-en stadsgenoten in de race voor 200 km begon het ijs wel te piepen en kraken en moest er zelfs hardop gerekend worden. Hans de Boer ging heerlijk tot 100, bij kilometer 101 deed het lichaam het op eens niet meer zo lekker en vond er een schaatswissel plaats. Hij kwam binnen onder de 9 uur en de 8.54 is een nieuw persoonlijk record. Koen Tol hoorde je niet, die ging gewoon lekker door met korte pauzes, een prima 9.04 uur.

Nico Schilder, Mick Leber, Theo Koning , Shelley Sier en Irma Gorter reden vanaf 100 kilometer samen en zijn bij elkaar gebleven om elkaar scherp te houden en een mooie schaatsdag te hebben. Waarbij Shelley boven zichzelf uitsteeg, met een prima tijd: 9.20. Johan Tuijp en Jan Kwakman (dé) hebben samen de 200 gereden, dat zag er goed en verzorgd uit (9.37). Dave Smits en Anthony schellevis waren voor het eerst op de Weissensee en allebei hebben zij de 200 kilometer voltooid, respectievelijk in 9.46 en 9.56 uur. Gerard Kwakman (bolletje) deed zijn naam eer aan: bolletjes aan. Maar hij heeft z’n kruisje op zak en dat binnen de 10 uur ( 9.57). Daarna werd het nog veel ‘bijzonderder’, met nog vier ‘Fanatics’ in de race. Er was een emotionele laatste ronde voor Hind Kabil el Hak, die niet strijdend ten onder ging maar strijdend de finish haalde. Met in haar kielzog Geeske de Jong, Linda Diepersloot en Bianca Klouwer-Koning. Een diepe buiging voor hen. Voor Jeroen Bond was het ook spannend, maar hij voltooide z’n tocht in 10.54 uur. Yvonne Molenaar-tol mocht op een speciaal voor haar en Hans Schoorl ‘gladgeschraapte’ baan haar laatste rondje rijden, in het aardedonker. Allebei de 200 kilometer volbracht in 11.16 en 11.32 uur. Chantal Schilder - die wel zou kijken hoe het zou gaan - schudde eventjes 175 kilometer uit de mouw.

Op 1 februari was daar nog Jack Tol (vader van Koen) in de baan, die een keurige 100 kilometer reed. Voor de trouwe volgers… volgend jaar gaat er een documentaire gemaakt worden van de kneusjes genaamd ‘de weg naar de weissensee’, waarbij uitgebreid verslag wordt gedaan door Thames en tante Jannig. Als we Thames Kroon mogen geloven, wordt dat een Oscar-waardige docusoap.