Welke nieuwbouwprojecten zijn er in de buurt van Volendam?

In de buurt van Volendam zijn een aantal nieuwbouwprojecten waar jij ook aan mee zou kunnen doen door een woning aan te schaffen. Als je dit van plan bent dan zul je ook een stucadoor nieuwbouw in moeten schakelen. Zo’n vakman kan namelijk je nieuwbouwhuis stucen, wat natuurlijk van belang is. Voordat je een stucadoor inhuurt moet je natuurlijk wel een nieuwbouwwoning hebben gekocht. Dit kun je doen bij één van de volgende projecten.

In de gemeente Edam-Volendam is op het moment onder meer een project bezig van Nemass De Boer Makelaars / Taxateurs. Dit project bestaat uit zes riante vrijstaande woningen die gebouwd worden in een mooie stijl. In de huidige markt in dit gebied zullen de nieuwe huizen qua prijsniveau het segment op moeten vullen tussen de vrije kavels en de twee onder een kap woningen. De huizen in dit project in Volendam zijn ontworpen door Steenbergen Van Cauter Architectuur, wat bekend is van de herenhuizen aan Amsteldiep 1 tot en met 10. De nieuwe woningen liggen op een groot kavel dat een formaat heeft van meer dan 300 vierkante meter. Het heeft een standaard afmeting van maar liefst 7 bij 11 meter. Ook zal bij het huis een vrijstaande garage worden gebouwd, al kan dit ook als berging ingezet worden. Hierbij komt de mogelijkheid om hier te parkeren.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om een woning te kopen in het project ‘Wonen boven Amsterdam’. Dit project bestaat uit tien koopwoningen. Er zullen een aantal verschillende soorten huizen worden gebouwd. Zo komen er vrijstaande woningen, maar ook twee onder een kap huizen, hoekwoningen, tussenwoningen en eengezinswoningen. Met andere woorden, er zit hoe dan ook een huis tussen die perfect is voor jouw wensen. Daarnaast zal elke woning tevens een eigen tuin en parkeerplaats krijgen, wat wel zo handig is. Overigens staat het project ‘Wonen boven Amsterdam’ nog niet helemaal vast. Er kan dus nog van alles veranderd worden aan het project. Dit komt doordat het een toekomstig aanbod is, waardoor ook de koopprijzen nog niet bekend zijn.