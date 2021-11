Welke soorten verzuimverzekeringen zijn er?

Als bedrijf is het essentieel om een verzuimverzekering te hebben. Hiermee beschermt u uw bedrijf tegen kosten van eventueel verzuim. Want (ziekte) verzuim kan een grote impact op uw bedrijf hebben, al helemaal in tijden van een pandemie. Welke soorten verzuimverzekeringen zijn er? Wij zetten de verschillende soorten op een rijtje en lichten ze in deze tekst kort toe.

Verzuim van medewerkers

Het verzuim van medewerkers kan een grote negatieve impact hebben op uw bedrijf. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld voor lange tijd uit de roulatie is, of wanneer meerdere werknemers tegelijkertijd verzuimt zijn, dan kan dit grote gevolgen hebben. Gelukkig zijn er voor dit soort situaties verzuimverzekeringen. Het vergelijken van de verschillende aanbieders van de verzekeringen doet u eenvoudig online bij bijvoorbeeld hrnavigator.nl.



Welke soorten verzuimverzekeringen zijn er?

Over het algemeen zijn er twee soorten verzuimverzekeringen, hieronder zullen we beiden kort toelichten:



De conventionele verzuimverzekering

Net zoals bij andere verzekeringen, werkt een verzuimverzekering met een eigen risico. De conventionele verzekering gaat uit van een eigen risico gemeten in dagen. Dit zijn de zogeheten wachtdagen. U kunt zelf het aantal wachtdagen kiezen, zo kunt u kiezen voor 10 wachtdagen, maar ook voor 90, 130 of zelfs meer dan 200 wachtdagen. De conventionele verzekering wordt vaak gekozen door kleine bedrijven tot 25 werknemers.



Verzuimverzekering met stoploss dekking

Een ander type verzuimverzekering is de verzuimverzekering met stoploss dekking. Bij deze verzekering wordt het eigen risico uitgedrukt in geld. Hierbij is het uitgangspunt dat de ondernemer het zelf kan betalen wanneer er normaal verzuim voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan kortdurende ziekte, etc. Dit type verzekering is er dus speciaal voor non-regulier ziekteverzuim, zoals verzuim door een ernstig zieke werknemer bijvoorbeeld. Dit staat ook wel bekend als calamiteitendekking. Maar hoe hoog is het eigen risico dan? Dit wordt bepaald aan de hand van een percentage van de totale loonsom. Dit percentage is weer gebaseerd op het verzuimpercentage van het bedrijf. Het grote voordeel is dat het mogelijk is om bij dit type verzuimverzekering exact te berekenen wat (langdurig) verzuim gaat kosten voor uw bedrijf.

Deze verzekering wordt vaak gekozen door grotere bedrijven die voldoende liquide middelen hebben.

Kortom, een verzuimverzekering is in veel gevallen aan te raden. Voor zowel kleine bedrijven als grote bedrijven kan dit erg veel narigheid voorkomen. Welke verzekering het best bij uw bedrijf aansluit dat verschilt natuurlijk per bedrijf. Laat u goed informeren en zoek uit welke optie voor uw bedrijf het meest geschikt is.