‘Groot deel van de opbrengsten wordt aan Huis aan het Water gedoneerd’

Wereldrecordpoging in Volendam; 900 meter stormbaan

,,Op donderdag 16 juni zal in Volendam een wereldrecord worden gevestigd”, aldus medeorganisator Lucas Keizer. ,,Op trainingsvelden van FC Volendam en de RKAV gaan we een stormbaan van 900 meter lang bouwen. We hebben Guinness World Records inmiddels al ingelicht over onze recordpoging.” De opblaasbare stormbaan - die ruim 13.000 vierkante meter in beslag zal nemen – wordt tevens ingezet om geld op te halen voor Stichting Huis aan het Water.

,,16 juni zal in het teken staan van een ongeëvenaarde stormbaan”, zegt Lucas. ,,We hebben alle basisscholen van de gemeente en het Don Bosco College bij het avontuur betrokken. Op donderdagochtend zullen de Don Bosco College-leerlingen het spits afbijten, ’s middags is het de beurt aan alle basisschoolleerlingen en na 17.00 uur mogen consumenten proberen de stormbaan te trotseren.” Alle schoolleerlingen wordt gevraagd om sponsoren te zoeken voor hun deelname. ,,De leerlingen krijgen een inlog voor de website, via dat platform wordt bijgehouden welk bedrag er opgehaald is. Het complete bedrag dat de leerlingen weten op te halen gaat naar Huis aan het Water.” Om de stormbaan te financieren wordt voor consumenten wel een toegangsbedrag berekend. ,,Voor €30,- per persoon kunnen particulieren klimmen en klauteren naar hartenlust. We hopen dat verschillende bedrijven zich ook in gaan schrijven voor deelname aan de stormbaan. Het resterende bedrag zal ook aan Huis aan het Water worden gedoneerd.”

Serieuze sportievelingen zullen volgens Lucas ruim een uur werk hebben om de stormbaan af te leggen. ,,Het is een flinke opgave om 900 strekkende meter af te leggen terwijl je verschillende obstakels probeert te overwinnen. Rennen, klimmen, springen, kruipen, vallen, duiken, slingeren, glijden en uiteindelijk met een lasergun kleiduiven uit de lucht schieten. En dan weer opnieuw”, lacht de enthousiaste organisator. ,,Het wordt ongelooflijk leuk. We verwachten maar liefst vijf vrachtwagens vol met stormbaan-onderdelen, dus de voorpret begint al tijdens het opbouwen.” Momenteel staat het stormbaanrecord op 300 strekkende meter. ,,In Den Helder is een keer een stormbaan van 600 meter gebouwd, maar zij hebben hem niet geregistreerd. Wij hebben Guinness World Records wel ingelicht over onze toekomstige stormbaan. Om ons record te registreren zal dus een notaris aanwezig zijn om de baan officieel in te meten.” Lucas en zijn medeorganisatoren hopen veel stormbaanfanaten te mogen verwelkomen bij het spectaculaire evenement. ,,Een wereldrecordpoging in Volendam, daar wil je natuurlijk deel van uitmaken. Kom dus gezellig naar de stormbaan op donderdag 16 juni, overwin de tientallen obstakels, wees onderdeel van een wereldrecord én steun Huis aan het Water!”