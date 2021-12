Werkzaamheden Baandervesting in volle gang

Langs de Baandervesting in Edam zijn de voorbereidende werkzaamheden voor nieuwe woningen in volle gang. Momenteel wordt het betreffende stuk grond gesaneerd.

De verwachting is dat men in maart 2022 zal starten met bouwen. Het Baandervesting project omvat 81 nieuwbouwwoningen, en het type woningen varieert van appartementen van verschillende omvang tot herenhuizen en 2 onder 1 kapwoningen.

De aannemer probeert de diversiteit van de al bestaande woningen in het centrum van Edam in het nieuwe project door te zetten. Als alles volgens planning verloopt zullen de woningen uiterlijk in het voorjaar van 2024 opgeleverd worden.