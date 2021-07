N247 twee weekenden dicht voor heiwerk en plaatsing tijdelijke brug

Werkzaamheden gemaal Monnickendam

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bouwt aannemers-combinatie Friso Civiel en Van Hattum en Blankevoort het nieuwe gemaal Monnickendam. Dit gemaal komt in de Nieuwendam, iets ten noorden van de afslag Monnickendam-Noord. Voor het veilig uitvoeren van heiwerkzaamheden sluiten we de N247 in augustus 2021 twee weekenden af voor al het doorgaande verkeer.

Voor de bouw van het gemaal slaan we in het eerste weekend de stalen damwanden en heipalen in de grond. In het tweede weekend plaatsen we een tijdelijke stalen brug voor het auto- en fietsverkeer op de N247. Na het plaatsen van de brug is de overlast voor het verkeer tijdens de verdere bouwwerk-zaamheden zo minimaal mogelijk.

Afsluitingsweekenden N247

Vanwege het drukke verkeersaanbod op de N247 kunnen deze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande wegafsluiting alleen in een weekend plaatsvinden. Voor de werkzaamheden zijn twee weekenden, van vrijdagavond tot en met maandagochtend nodig. Met deze aanpak heeft het verkeer op de N247 tijdens de bouw zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden.

Weekend: 1

N247 Afsluiting

Vrijdagavond 20 augustus, 19.00 uur

N247 Opening

Maandagochtend 23 augustus, 06.00 uur

Weekend: 2

N247 Afsluiting

Vrijdagavond 27 augustus, 19.00 uur

N247 Opening

Maandagochtend 30 augustus, 06.00 uur

Vrijdagavond 20 en 27 augustus wordt de N247 ten noorden van Monnickendam tussen de kruising Nieuwendam en de kruising Lagedijk/Hoogedijk (Katwoude) voor al het verkeer in beide richtingen afgesloten. Maandagochtend 23 en 30 augustus is de N247 voor beide richtingen weer open.

Omleidingsroute autoverkeer

Tijdens deze twee weekenden is de N247 ter hoogte van de bouwplaats afgesloten. Verkeer komend uit Amsterdam richting Edam/Volendam/Hoorn zal worden omgeleid via de N235 (Ilpendam-Purmer-end), de A7 (oprit 4, Purmerend-Zuid naar afrit 6, Purmerend-Noord) en de N244 naar de N247 ter hoogte van Edam/Volendam. Komend uit de richting Katwoude/Edam/Volendam is de omleiding in omgekeerde richting. De omleidingsroute wordt met de bekende gele verwijzingsborden aangegeven.

Omleidingsroute voetgangers en (brom)fietsers

Voor voetgangers en (bromfietsers) vaart er tijdens de weekendafsluitingen een gratis pont tussen de Buitendijk en de Kloosterdijk (Purmer Ee). In verband met de voorbereidende werkzaamheden wordt het fietspad langs de N247 aan de oostzijde vrijdagmiddag afgesloten en vaart de pont vanaf 16.00 uur tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag vaart de pont tussen 06.00 en 22.00 uur.

Nood- en hulpdiensten en EBS-lijndiensten

Met de Veiligheidsregio en EBS is overeengekomen dat hulpdiensten en bussen tijdens deze weekenden wel vrije doorgang hebben. Tijdens de sluitingsweekenden rijdt de EBS-lijndienst tijdelijk als zondagdienst. De bushalte Katwoude/Jaagweg is alleen vanuit het noorden beschikbaar. Mensen uit Monnickendam kunnen via de pontverbinding op de Purmer Ee bij de bushalte komen.