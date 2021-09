Werkzaamheden project Botterwerf officieel gestart

De bouw van project Botterwerf is officieel van start gegaan. Eerder dan verwacht konden de 59 heipalen de grond al in geslagen worden. Een welkome meevaller voor Vereniging Behoud de Volendammer Botters.

De bouwvoorbereidingen en de sanering hebben voor de zomer plaatsgevonden en nu is de aannemer dus gestart met heien. Project Botterwerf heeft twee hoofddoelstellingen: Het onderhoud aan de authentieke Volendammer botters en het bieden van dagbesteding en werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Via Odion en voor de lichte horecazaak via de Social Firm wordt hier dagbesteding gerealiseerd. In mei 2022 wordt de Botterwerf opgeleverd aan de toekomstige huurders Vereniging Behoud de Volendammer Botters, Odion en CuliCafé de Botterwerf.