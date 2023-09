Uit de kermisbijlage

Wethouder Bootsman zet traditie en vernieuwing in schijnwerpers

,,Ik voel weer positiviteit in het dorp als het over kermis gaat”, opent wethouder Angelique Bootsman met een glimlach. ,,We zijn van ver gekomen, maar het gewenste resultaat is behaald.” De wethouder erkent dat ook de gemeente Edam-Volendam intern verbeteringen heeft moeten doorvoeren voor een succesvolle nieuwe invulling van de Volendamse kermis. ,,Na de evaluatie en de bevindingen in het rapport hebben we binnen de muren van het stadskantoor de handschoen opgepakt. Samen met alle betrokkenen zijn we de dialoog aangegaan om ons geliefde volksfeest een succesvolle voortzetting te geven. Ik ben er trots op dat we hierin zijn geslaagd.” Door: Kevin Mooijer

Aanvankelijk leek alles tijdens de kermis van 2022 rustig te verlopen, maar toen er tijdens de laatste kermisdag op social media foto’s circuleerden van een lege kermistent op het Slobbeland sloeg de vlam in de pan. ,,Na die pijnlijke beelden veranderde de situatie”, herinnert Bootsman zich. ,,Natuurlijk had ik, net als ieder ander, geconstateerd dat de afstand tussen het Marinapark en de Dijk behoorlijk groot was, maar verder waren er tot dat moment weinig wanklanken te bespeuren.” Nog voor het optrekken van de kruitdampen van kermis leek de mening van de bevolking unaniem.

Verandering

,,De samenhang tussen de verschillende aspecten van de kermis en de authentieke kermissfeer in het uitgaansleven ontbraken”, vervolgt de wethouder. ,,Niet alleen de kermisbezoekers lieten van zich horen, maar ook onder meer de kermisexploitanten en horecaondernemers uitten hun onvrede.” Om het tij te keren, schakelde de gemeente het onafhankelijke onderzoeksbureau Berenschot in om onderzoek te doen en een adviesrapport op te stellen. ,,We hebben in kaart gebracht wat er volgens alle betrokken partijen misging tijdens de kermis, wat er volgend jaar zou moeten veranderen en hoe.”

‘‘De samenhang tussen de verschillende aspecten van de kermis en de authentieke kermissfeer in het uitgaansleven ontbraken”

Met een focus op veiligheid en kermissfeer werden alle betrokkenen geïnterviewd. ,,Het resultaat was duidelijk: Men wilde de draaikermis terug in de Oude Kom, de beunen werden als onveilig beschouwd en de concurrerende kermistenten zouden moeten samenwerken om één gezamenlijke feesttent te organiseren.”

Opluchting

Het zou een moeizaam traject worden om de ambities te realiseren. ,,Onder leiding van mediator Dorus Luyckx zijn in die periode talloze gesprekken gevoerd”, blikt Bootsman terug. ,,We hebben zelfs een themaraad aan het onderwerp gewijd. Maar zelfs daarna vonden de partijen geen gemeenschappelijk standpunt. Pas toen de organisaties van beide kermistenten werden geïnformeerd over een loting - waarbij één organisatie aan het langste eind zou trekken – kwamen ze tot overeenstemming.” Bootsman herinnert zich dat er een zucht van opluchting was toen alles op zijn plek viel. ,,We zijn samen met alle betrokkenen de uitdaging aangegaan om het felbegeerde kermisgevoel terug te brengen. Als dat dan eindelijk lijkt te lukken, wordt iedereen beloond voor zijn inzet. Het vooruitzicht van een nieuwe kermis waarin alle betrokken partijen zich kunnen vinden, dat is waar je het voor doet. En daarna gaan we alles weer met elkaar evalueren.”

Sentiment

De wethouder – die zelf ook liefhebber van kermis is – verwacht een buitengewoon gezellig feest voor jong en oud. ,,Het wordt weer kermis zoals vroeger”, mijmert ze. ,,De draaikermis in de Oude Kom, er zal één goed georganiseerde tent zijn op het Slobbeland met een fantastisch programma, en het loopje tussen de Dijk en de tent is weer te overbruggen. Alles is weer dicht bij elkaar, waardoor de verwachting is dat het overal druk zal zijn.”

‘‘Buitenbarren en -speakers zullen dus gewoon toegestaan zijn”

Een veelbesproken verschil ten opzichte van de kermis vóór de pandemie is de afwezigheid van de beun op de Dijk. ,,Ik begrijp het sentiment dat bij de beun komt kijken als geen ander, maar met het oog op veiligheid is besloten om geen vergunning voor de beun te verlenen.” De wethouder verklaart: ,,De horecaondernemers achter het succes van de beun hebben destijds zelf aangegeven dat ze vanwege de extreme drukte niet langer in kunnen staan voor de veiligheid. Met die wetenschap hebben we gekozen voor de veilige oplossing.” Afgezien van de ontbrekende beun, zullen de cafés verder wel functioneren zoals voorheen. ,,Buitenbarren en -speakers zullen dus gewoon toegestaan zijn. Ook zal er dit jaar weer een prikkelarme kermis (geen muziek en lichtflitsen, red.) zijn op zaterdag- en zondagmiddag van 12.00 tot 14.00 uur. Zo kunnen bezoekers die gevoelig zijn voor prikkels ook van de kermis genieten.” Volgens Bootsman rest de kermisbezoekers nog slechts één taak: ,,Laten we er met zijn allen een gezellige, veilige en magische kermis van maken, voor jong en oud.