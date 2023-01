Wie heeft meer informatie over dit schilderij?

Een bijzondere vondst in Edam. Antiquair Johan Dierdorp struinde over een vlooienmarkt in Amsterdam toen hij iets bekends voorbij zag komen. In een grote sierlijst zag hij een tamelijk klein schilderwerkje waarop een Volendamse geportretteerd stond.

Dierdorp twijfelde geen moment en tikte het fraaie kunststukje op de kop. ,,Ik heb er niet veel voor betaald, maar de staat is ook niet perfect”, zegt de Edammer. ,,Het is goed geschilderd. Niet alleen de gezichtsuitdrukking is duidelijk waarneembaar, maar ook de houten wand en schouw zijn herkenbaar.”

,,Ik vraag me af of mensen me meer over dit mooie schilderij kunnen vertellen.” Weet jij wie de dame is? Of weet je meer over de schilderij of de schilder die het gemaakt heeft? Bel Johan Dierdorp dan op: 0622493060 of stap binnen in zijn antiekzaak aan de Kleine Kerkstraat 3 in Edam.