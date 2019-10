Wie wint er een compleet trouwdagpakket t.w.v. minimaal 5000 euro!?

Onderneemsters Rosalie Schutz van de gelijknamige herenmodewinkel in Hoorn en Annet Kwantes van Het Boudoir Bruidsmode in Hoorn lopen al jaren met hetzelfde gevoel; als er beurzen georganiseerd worden voor bruidsparen is er te weinig actie. “Teveel kijken en informatie in overvloed, maar de echte interactie met de aanstaande bruidsparen ontbrak eigenlijk altijd.” Daarom zijn zij in 2016 gestart met een uniek beursconcept; WIN een complete trouwdag! En hebben er nu al een flink aantal bruidsparen de dag van hun leven gewonnen.

Bruidsparen kunnen op deze beurzen hun hele dag samenstellen met de hiervoor speciaal geselecteerde deelnemers die allemaal in hun vakgebied professioneel met trouwen bezig zijn. Denk dan aan het kennismaken met bijzondere bedrijven die alles weten over trouwjaponnen, herenkostuums, kinderkleding, trouwringen, bloemsierkunst, styling en decoratie en trouwfotografie maar ook de muziek mag natuurlijk niet ontbreken.

Er staan bedrijven die het inhoudelijke deel van je trouwdag kunnen begeleiden zoals een weddingplanner, ambtenaar van de burgerlijke stand en de dansschool voor de openingsdans. Maar ook praktische zaken zoals drukwerk, huwelijksreis en kapsels en make-up zijn belangrijke dingen om vooraf te plannen.

Bijzonder is dat één van de bezoekende bruidsparen, uit de afspraken die gemaakt worden, een prachtige prijs uitgereikt krijgt; Een Cadeaupakket t.w.v. minimaal # 5000,-- voor hun trouwdag! Aangeboden door alle standhouders van deze beurs.

Trouwbeurzen in de winter

Wil je meer informatie over het organiseren, plannen en invullen en mogelijk winnen van jullie trouwdag? Zie hier de agenda voor komende winter.

Op 13 oktober kan je deze enthousiaste wedding professionals ontmoeten in De Bierderij te Monnickendam van 12.00 tot 17.00 uur.

En voor het derde jaar op rij; Fort Westoever in Den Helder als enthousiaste gastlocatie voor de beurs. Op zondag 3 november staan we allemaal voor je klaar van 11.00 tot 16.00 uur.

Als extra bijzondere toevoeging dit jubileumjaar, een prachtige “anders dan anders” Modeshow ter ere van het 5-jarig bestaan van deze beurzen; op 15 november showen we alle nieuwe collecties bruidsmode, kinderkleding en kostuums aangevuld met de hipste bruidskapsels, moderne boeketten en veel lekkers om te proeven. Kom kijken naar deze leuke show, onder begeleiding van onze “huis”-DJ Peter wordt dit geheid een topavond met heel veel inspiratie, tips en tricks voor een prachtige trouwdag. Reserveren verplicht op telefoon 0229-269222 of via info@hetboudoir.nl.

Last but zeker not least nog een beurs in ons eigen Hoorn. Kom op 12 januari naar de hippe strandlocatie Oranje-Buiten. Tussen 11.00 en 16.00 uur kan je contacten leggen en je afspraken plannen met alle leuke deelnemers aan deze beurs. Maak kennis met alle bruidsprofessionals uit Hoorn en omstreken om jouw dag in te vullen en daar de juiste partners bij te selecteren.

Maak je afspraken op deze oergezellige topbeurzen en je maakt kans op die fantastische hoofdprijs! Voor meer informatie verwijzen we graag naar de facebookpagina van de evenementen:

www.facebook.com/trouwbeursbierderijmonnickendam

www.facebook.com/trouwbeursfortwestoever

www.facebook.com/trouwbeursoranjebuiten

Voor meer informatie graag contact via info@hetboudoir.nl of 0229-269222.