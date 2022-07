Wier in Markermeer belemmert watersporters

Watersporters zal het niet ontgaan zijn. Het Markermeer kleurt groen van het wier. Van de bodem tot het wateroppervlak drijven de waterplanten overal. Zeilen en suppen wordt daarom een stuk minder rustgevend dan oorspronkelijk de bedoeling is.

Het is dit seizoen zelfs zo erg dat niet alleen watersporters last ervaren van het wier, maar ook schepen komen in de problemen. Er zijn al situaties geweest waarbij schepen assistentie hebben ingeschakeld om door de massa waterplanten te komen.

Hoewel het ongewenste wier gemaaid kan worden, is de verwachting dat dit weinig verschil zal maken. Het volume van de waterplanten is simpelweg te groot. Watersporters doen er goed aan om voorbereid op pad te gaan.