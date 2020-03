Wij Helpen Holland levert positieve bijdrage tijdens crisis

Degenen onder ons die de dag starten met een bezoekje aan de social media platforms, zullen daar al een tijdje niet heel vrolijk van worden. Al wekenlang worden we gebombardeerd met negatieve berichten omtrent het coronavirus. Zowel internationaal, nationaal als regionaal zijn media, maar ook burgers actief met het verspreiden van wetenschappelijke evenals onzinberichten over de pandemie. Enerzijds is er een groep mensen die het besmettelijke virus bagatelliseert en anderzijds zijn er mensen die het verhaal, de verspreiding, de maatregelen en alles eromheen juist nog groter maken dan het al is. Gelukkig ontstaan er in deze moeilijke tijd ook mooie initiatieven. Een voorbeeld daarvan is de website van Ed Guyt en Ron Steur www.wijhelpenholland.nl. De webpagina is opgericht met als doel een positieve bijdrage te leveren tijdens deze crisis.

Door Kevin Mooijer

‘Wij helpen Holland. En ‘wij’ zijn al die 17 miljoen nuchtere en soms eigenwijze Hollanders’, trapt de website af. Bedenker Ed Guyt licht zijn initiatief toe: ,,Al die schrijnende verhalen kregen me in hun greep. Ik las over zorgverleners die de meest vreselijke dingen meemaakten op de IC’s, over mensen die hun baan verloren vanwege de genomen maatregelen, over horecaondernemingen die het niet redden vanwege een gebrek aan toerisme en vervolgens de sluiting tot ten minste 6 april. Daarnaast werkt de massahysterie ook niet positief. Mensen maken elkaar bang. Neem als voorbeeld het hamsteren. Je ziet iemand op straat lopen met vijf pakken toiletpapier en je denkt ‘dan zal ik dat vast ook moeten doen.’ Met www.wijhelpenholland.nl wil de Volendammer een tegengeluid laten horen.

,,In tijden als deze wil je je steentje bijdragen.” Ed besloot in samenwerking met Ron Steur van QStylez een website op te richten met daarop tips voor mensen die ook niet stil willen blijven zitten. ,,Wij beseffen als geen ander dat we met een ernstige crisis te maken hebben, die voorlopig alleen nog maar zal verergeren. Iedereen moet zich aan de voorgeschreven maatregelen houden. We moeten hier doorheen en we moeten positief blijven. Het zal niet eeuwig duren.” Met die achterliggende gedachte werd Wij Helpen Holland in het leven geroepen. ,,We willen mensen van dienst zijn door ideeën te opperen om getroffen groepen te helpen.”

De website www.wijhelpenholland.nl stelt iedere dag een groep mensen centraal die getroffen is door de situatie waarin we ons bevinden. ,,We komen met simpele en makkelijk uitvoerbare ideeën om deze mensen te steunen.” De website ging online op woensdag 18 maart. ,,De eerste getroffen groep die we uit hebben gelicht was de horeca als collectief. Tips die we deelden met bezoekers waren onder meer ‘bestel online een dinerbon om later uit te geven’ en ‘bestel een bezorgmaaltijd van een lokaal restaurant.’ De doelgroep van de volgende dag betreft ‘onze zorghelden’.” Tips die de website haar bezoekers meegeeft zijn ‘hou je bij alles aan de hygiëneregels en hou afstand’, ‘haal boodschappen voor een zorgverlener’, ‘neem contact op met je huisarts als je veel mondkapjes in huis hebt’ en ‘probeer indien mogelijk ons zorgsysteem zoveel mogelijk te ontlasten’.

,,Het is allemaal niet zo ingewikkeld”, aldus Ed. ,,Volg het de adviezen die vanuit de overheid bekend zijn gemaakt, help elkaar, bel je ouderen wat vaker, haal de boodschappen voor mensen uit de risicogroep en steun de lokale ondernemingen die leiden onder de maatregelen. Als we de komende periode allemaal in die geest handelen zal het een stuk dragelijker worden. En deel ook positief nieuws met elkaar. Dat er in Wuhan vandaag (donderdag, red.) geen enkele nieuwe besmetting is, geeft wel aan dat dit virus niet eeuwigdurend is. En de knapste koppen ter wereld werken aan een vaccin, dus dat gaat er echt wel komen. Angst geeft stress en door stress vermindert je weerstand. Praat een ander daarom niet nutteloos angst in, daar wordt niemand beter van.”