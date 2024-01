Wijksteunpunt Edam- Volendam als brug tussen verbroedering en verbinding

‘Wij denken in kansen en mogelijkheden!’ luidt de visie van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD), een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Hieronder valt het Wijksteunpunt in Edam, dat al jaren drukbezocht wordt en een groot succes is onder inwoners. Sinds november 2023 is in Volendam een locatie toegevoegd: bij het OntdekLAB in de bibliotheek in de Foksiastraat. De gemeente Edam-Volendam zet in op het versterken van gemeenschapsbanden en daarom zetten Sabine Van Lingen (Algemeen Sociaal Werker) en Monique Chervet (vrijwilliger) van Wijksteunpunt de deuren in de Foksiastraat wijd open voor Volendammers die kampen met wat voor vragen, kwesties of situaties dan ook, waar zij op eigen kracht niet uitkomen.

Sabine Van Lingen (Algemeen Sociaal Werker) en Monique Chervet (vrijwilliger) van Wijksteunpunt in Bibliotheek Waterland aan de Foksiastraat in Volendam.

De missie van Wijksteunpunt (WSP) is het verbinden van de gemeenschap en ondersteunen bij kwesties van allerlei aard, waarvoor mensen bij de gemeente willen aankloppen. Van vragen over geldzaken, schulden, mantelzorg en brieven die je niet begrijpt tot het vinden van een passende woning, praktische dienstverlening zoals klusjes in huis en tuin, somberheid, ontmoetingsactiviteiten en het invullen van lastige formulieren.

‘‘Met alles waar je zelf niet uit komt‭, ‬kun je terecht bij het Wijksteunpunt”

,,Met alles waar je zelf niet uit komt, kun je terecht bij het Wijksteunpunt,” zegt Sabine. Monique vult aan: ,,Ook wanneer je om een praatje verlegen zit of je verhaal kwijt wilt, voor ‘steun en leun’, zo breed als het maar kan. Wij maken er tijd voor. Mochten zaken of problemen onze pet te boven gaan, dan kunnen we mensen doorverwijzen naar de juiste organisaties of instanties.” WSP heeft korte lijntjes met andere organisaties zoals SR (Sociaal Raadsvrouw) en MW (Maatschappelijk werk) van MEE & de Wering. Zo kan snel geschakeld worden, indien nodig.

Wijksteunpunt kun je zien als voorliggend veld van het breed Sociaal Loket. Het is een inloop waar alle inwoners van de gemeente Edam-Volendam met vragen terecht kunnen. Als burger kun je je vraag neerleggen bij het WSP, dat binnen de gelederen een grote verscheidenheid aan mensen met verschillende expertises heeft zitten. Deze beoordeelt het vraagstuk en kijkt in hoeverre zij hiermee van dienst kan zijn of verwijst door naar de juiste instantie. ,,In Edam weten mensen de weg te vinden naar het WSP. Daar hebben we het de laatste jaren zien groeien en dat willen we ook voor inwoners van Volendam. Dagelijks hebben we inloop in de bibliotheek in Edam,” informeert Sabine. ,,Daar is al jaren een grote aanloop van allerlei doelgroepen. We maken zeer complexe situaties mee, maar ook simpeler op te lossen kwesties, zoals ouderen die niet weten hoe hun telefoon of computer werkt,” zegt Monique, benadrukkend dat iedereen welkom is, hoe simpel of ingewikkeld je situatie ook is.



,,In Edam ben je dagelijks welkom van 10.00 tot 12.00 uur,” vervolgt Sabine. ,,Omdat het zo druk is, werken we graag op afspraak. Op deze manier kunnen we de juiste persoon bij de juiste expertise indelen en hebben we ruim de tijd voor elke vraag.” Sabine en Monique hopen en zetten zich ervoor in, dat alsmede voor inwoners van Volendam de drempel lager wordt om binnen te stappen bij de nieuwe locatie van het WSP. Beiden zijn iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in het OntdekLAB. In een privé-setting worden allerlei kwesties besproken. Wanneer mensen om wat voor reden dan ook niet naar een Wijksteunpunt kunnen komen, is een huisbezoek mogelijk. De hulpverleners van WSP garanderen discretie: ,,Alles dat wordt besproken, is vertrouwelijk.”

Vangnet vergroten

De nieuwe WSP-locatie komt voort uit de plannen van de gemeente om de sociale contacten met de mensen onderling uit te breiden, zodat het vangnet van inwoners groter wordt, zij de verbinding met elkaar (her)vinden en ze elkaar weten te vinden, wanneer hulp nodig is.

‘‘De gemeente wil met Buurtkamers onder meer‭ ‬eenzaamheid‭ ‬verminderen”

Sabine vervolgt: ,,De gemeente wil tevens naast het aanbieden van meer Wijksteunpunten ‘Buurtkamers’ opzetten.” Monique: ,,Een Buurtkamer kun je zien als gezamenlijke ruimte waar iedereen welkom is om bij elkaar te komen voor koffie, activiteiten te organiseren, sociale contacten op te doen en te onderhouden. De gemeente wil met Buurtkamers onder meer eenzaamheid verminderen, de lokale gemeenschap versterken en een gevoel van verbondenheid tussen buurtbewoners creëren.”

Edam-Volendam‭ ‬Voor Elkaar

Sabine belicht EVVE: ‘Edam-Volendam Voor Elkaar’. Een online platform (www.edamvolendamvoorelkaar.nl) waarop vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar komen, waar je op een veilige en betrouwbare manier een hulpvraag kunt stellen of een hulpaanbod kunt plaatsen, zodat mensen uit de buurt met elkaar in contact kunnen komen. ,,Het platform heeft als doel de samenleving op een simpele manier leuker, vriendelijker en socialer te maken. Zit je bijvoorbeeld verlegen om een wandelmaatje, iemand met wie je samen kunt haken, een handig persoon die een schilderij kan ophangen of ben jij degene die dat kan, dan kunnen mensen met elkaar in contact komen.”

‘‘Zonder de‭ ‬gemeenschap kunnen we deze prachtige‭ ‬initiatieven niet van de grond‭ ‬krijgen”

Op de website kun je je hulpvraag of jouw hulpaanbod plaatsen, waardoor je via een actueel overzicht en e-matching op zoek kunt gaan naar een vrijwilliger of vrijwilligerswerk.

Oproep aan inwoners

Monique en Sabine willen onder de aandacht brengen hoe belangrijk het Wijksteunpunt in Edam is voor mensen en hoe dankbaar er gebruik van wordt gemaakt. Zij zien graag, dat het in Volendam ook zo’n succes zal worden. Ze roepen inwoners op om niet met vragen of problemen te blijven zitten, maar de stap te zetten om naar het Wijksteunpunt te komen. Je hoeft echt niet alleen te blijven aanmodderen of in eenzaamheid te blijven zitten. ,,Alles wat met zorg, welzijn en wonen te maken heeft, hoe breed het ook is, wij kunnen ermee helpen,” onderstreept Monique. ,,Ook al heb je alleen maar even een luisterend oor nodig.”

,,De bedoeling van deze nieuwe plannen, is dat mensen niet alleen het WSP weten te vinden, maar ook elkaar,” concludeert Sabine. ,,’Elkaar helpen maakt je happy,’ zeggen wij altijd tegen elkaar, maar we leven in een tijd waarin mensen het druk hebben en er niet meer zoveel zijn voor elkaar als vroeger, terwijl veel mensen echt bereid zijn om te helpen.” Monique: ,,Sociale contacten en elkaar hulp bieden zijn zo belangrijk binnen een gemeenschap. We weten dat er heel veel behoefte aan is. Kijk naar hoe graag mensen met honden inmiddels samenkomen in het losloopgebied bij de ijsbaan. Je zou het haast een openlucht Buurtkamer kunnen noemen. We hopen de wens van een groeiende verbondenheid en groter draagvlak voor inwoners van Edam-Volendam met het WSP, de Buurtkamers en EVVE te kunnen bewerkstelligen en het vooral zo laagdrempelig mogelijk te houden, zodat mensen ons weten te vinden. Zonder de gemeenschap kunnen we deze prachtige initiatieven namelijk niet van de grond krijgen.”

Samen Buurtkamers realiseren

Een Buurtkamer is een ruimte of locatie die wordt gebruikt als ontmoetingsplaats of gemeenschapscentrum voor buurtbewoners van alle leeftijden. Het is een plek waar mensen uit de buurt samenkomen voor verschillende activiteiten, zoals vergaderingen, sociale evenementen, workshops, culturele uitwisselingen of educatieve programma’s. Mensen kunnen hier samenwerken, ideeën uitwisselen, hulpbronnen delen en gemeenschapsbanden versterken. Dit soort initiatieven kunnen bijdragen aan het oplossen van lokale problemen en het stimuleren van betrokkenheid bij gemeenschapsaangelegenheden. Vanuit het Wijksteunpunt rijzen meerdere vragen met betrekking tot het idee van Buurtkamers. In hoeverre is hier behoefte aan? In welke buurten zit men hierom verlegen? Zijn er mensen die willen helpen hieraan vorm te geven en/of ideeën hebben? Welke locaties lenen zich uitstekend als Buurtkamer? Wanneer inwoners hierover mee willen denken of input willen geven, zijn zij van harte welkom om contact op te nemen met het Wijksteunpunt.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een Wijksteunpunt-spreekuur? Dan kun je bellen tussen 09.00 en 17.00 uur met 0299391507. E-mail: wijksteunpunt@desmd.nl. WhatsApp: 062694 1946.