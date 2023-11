Wijksteunpunt Volendam geopend!

Op dinsdag 14 november vond de opening van een WSP plaats in de bibliotheek van Volendam (Foksiastraat 10, 1131 HG Volendam). Wethouder Vincent Tuijp was aanwezig om met het doorknippen van een lint het wijksteunpunt officieel te openen.

Je kunt hier gratis terecht met vragen op het gebied van zorg, welzijn, dagbesteding, computers, werk, wonen, gezinsrelaties, geld of over opgroeien en opvoeden. Het wijksteunpunt is er ook als je gewoon behoefte hebt aan een goed gesprek. In het WSP is een spreekkamer aanwezig om vertrouwelijke gesprekken te voeren over algemeen maatschappelijk werk, sociaal raadswerk of met een onafhankelijk cliëntondersteuner. U kunt het hier ook melden als u zich zorgen maakt over andere inwoners. En u vindt hier informatie over mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk of vrijwilligershulp.



Het wijksteunpunt in Volendam is elke dinsdagochtend geopend van 10:00 tot 12:00 uur in de bibliotheek van Volendam. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor ons spreekuur? Dan kunt u ons e-mailen naar wijksteunpunt@desmd.nl.