Wijntrends: minder maar beter & wijnen met een verhaal

Wijn drinken is iets wat wij als mensen als eeuwen lang doen. Zelfs in de middeleeuwen, of zelfs tot aan het oude mesopotamië, hadden mensen grote belangstelling voor wijn. Zelfs vandaag de dag is wijn een van de meest geconsumeerde alcoholistische dranken. Ook toen bewaarden ze wijn onder goede omstandigheden en in grote aantallen. Dit komt omdat ze sinds eeuwen lang al het belang wisten van het goed bewaren van wijn. Zo kan je vandaag de dag nog steeds terecht bij wijnkasten shops om een mooie kast uit te kiezen voor je wijncollectie.

Toch is de manier hoe we wijn consumeren veranderd. Terwijl vroeger wijn vooral een drank was voor de elite, is het nu een massaal geconsumeerde drank. Er is voor iedereen de optie om hun favoriete wijn in een kleine wijnkoelkast te hebben. Daarnaast drinken we niet meer exclusief ‘gewoon’ wijn. We proberen nieuwe en spannende manieren te ontdekken om toch meer vreugde toe te brengen aan de ervaring van het drinken van wijn. Dit noemen we wijntrends. Hieronder een opsomming met de voornaamste moderne trends.

1. Minder maar beter

Dit is de trend waarbij een duur en exclusieve wijn wordt besteld, maar in mindere hoeveelheden wordt gedronken dan normaal. Als je normaal meerder glazen neemt, neem je met deze trend maar een of een half glas van een beter wijntje dan normaal. Best een begrijpelijke trend, Veel mensen willen graag die ene dure en luxe wijn proeven zonder het geld ervoor te hebben. Door kleine hoeveelheden te nemen krijg je die ervaring toch nog een beetje mee.

2. Minder bekende wijnen, die een verhaal hebben.

Deze trend is het tegengestelde van de eerste. Hoe je daar juist een zo duur mogelijke wijn probeert te nemen. Neem je hier juist een compleet onbekend en ordinair wijntje, omdat hetgeen wat hier centraal staat het verhaal van de wijn is. Waar komt het vandaan? Wie heeft het gekweekt?

3. Minder bekende en bijzondere druivenrassen.

De meeste wijnen zijn gemaakt uit de bekende druivenrassen zoals chardonnay. Met deze trend wordt juist gekeken naar druivenrassen die niet zoveel voorkomen. Zo krijg je te maken met unieke smaken wijn die je niet in de bekendere wijnen terug ziet.

4. Orange wines.

Dit is de trend die erom draait om wijnen te ervaren zoals ze eeuwen terug gemaakt worden. Zo kan je je verplaatsen in de schoenen van de mensen eeuwen geleden die de wijn op dezelfde manier kweekten en dronken. Aangezien trends draaien om nieuwe en unieke ervaringen, en het feit dat wijn heel oud van oorsprong is, is deze trend een uitstekende keuze.

Tot slot

De wijntrends zijn een frisse twist aan een oud drankje. Door het volgen van een of meer van deze trends ervaar je een compleet nieuwe manier van wijn drinken dan normaal. Wijn drinken kan al snel saai worden en geen grote betekenis meer hebben voor de regelmatige drinkers. Met deze trends is er voor beide ervaren wijnkenners als beginners zijn de trends een manier om wijn te ervaren op een leuke en spannende manier.