Wil jij als jongere in Volendam ook graag snel je rijbewijs halen?

Het is alweer ruim tien jaar geleden dat je vanaf je 16,5 jaar rijlessen mag volgen. Dit toenmalige experiment is onder de naam ‘2toDrive’ van start gegaan. Daarna is er de mogelijkheid om vanaf 17 jaar je rijbewijs te halen. Daarna moet je tot je 18e jaar onder begeleiding van een coach rijden.

Het is natuurlijk een mooi gegeven dat je al op je zeventiende je rijbewijs kunt halen. Er zijn vast een aantal vlotte leerlingen die dat heel snel kunnen. Voorheen was de minimumleeftijd 18 jaar. Dat jongeren het nu mogen is dus mogelijk gemaakt dankzij 2toDrive.

Ervaring

De eerste kilometers kun je dan tot je 18e levensjaar onder begeleiding maken. De begeleider moet dan wel in het bezit zijn van een begeleiderspas. Die kan ook al vanaf 16,5 jaar aangevraagd worden. De instantie waarbij je dat moet doen is de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Eerste auto

Misschien rij je als jongere eerst in de auto van je vader of moeder. Toch komt er een moment dat je met vrienden op vakantie wilt gaan en daarom over je eigen auto wilt kunnen beschikken. Heb je éénmaal je coole wagen gescoord dan is de kans groot dat je wel voor een strak model wilt gaan. Een nieuwe APK en een goedkope autoverzekering zijn dingen die dan belangrijk zijn. Heb je echter een zeer sportieve bak gekocht, dan kan het zijn dat je qua premie de hoofdprijs moet betalen als je jonger dan 23 jaar bent. Het is dan verstandig om niet meteen bij de eerste de beste aanbieder je autoverzekering af te sluiten maar uit te kijken naar een goedkope autoverzekering. Je moet beslist online gaan vergelijken bij een aanbieder zoals Diks.nl Hier vergelijken ze verschillende verzekeraars. Let hierbij echter niet alleen op de prijs maar kijk ook goed naar de voorwaarden. Neem er de tijd voor zodat je uiteindelijk tot een weloverwogen keuze komt.

Factoren

Er zijn naast de leeftijd nog meerdere factoren waarbij je als inwoner van Volendam rekening kunt houden als je een autoverzekering afsluit. Daarnaast zijn postcodes, het aantal jaren schadevrij rijden, wel of geen all-risk, of het aantal gereden kilometers bepalend voor het bereken van je premie. Zo hebben veel werknemers uit Volendam die voorheen in Amsterdam of Utrecht werkten de afgelopen twee jaar veel minder kilometers gereden omdat ze van hun werknemer verplicht werden om thuis te gaan werken. Is de situatie op dit ogenblik niet veel veranderd en zit je nog hoofdzakelijk op je thuiswerkplek dan loont het beslist de moeite om je verzekeringsmaatschappij te bellen en te vragen of de hoogte van je te rijden kilometers kan worden aangepast. Maar ook als je bijvoorbeeld een nieuwe auto hebt gekocht, kan het lonen om weer eens te vergelijken. Misschien zijn de voorwaarden voor een elektrische auto ook wel anders. Het kan in ieder geval nooit kwaad om online de verschillende autoverzekeringen te vergelijken.

Extra

Kijk bij het afsluiten van een verzekering ook zeker naar de kleine lettertjes. En ga je met een aantal vrienden op vakantie, vergeet dan niet een goede inzittendenverzekering in je pakket mee te nemen. Wordt het een buitenlands tripje, verdiep je dan beslist ook in de regels en verkeersborden van het land waar je naar op vakantie gaat.