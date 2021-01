Wim Doets van De Koggehoorn winnaar Zeevang Ondernemers

Traditiegetrouw vond ook dit jaar de verkiezing van ondernemer van het jaar plaats in Zeevang. Op initiatief van Zeevang Ondernemers kon er gestemd worden op vier genomineerden. Nu dat niet fysiek kon, werden leden uitgenodigd online te stemmen. De uitkomst was spannend tot de laatste stem, maar Wim Doets van De Koggehoorn Culinaire Dienstverlening ging er met de winst vandoor!

Voorafgaand aan de stemronde had Zeevang Ondernemers vier ondernemers genomineerd: Esther Ophoff-Blom van Schermer Wijnkopers & Distillateurs, Dirk-Jan Kramer van Kramer Toegangstechniek, Jeroen Knijn van J. Knijn Dakramen en Wim Doets van De Koggehoorn.

Graag had Zeevang Ondernemers ook dit jaar de winnaar bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie. De beperkende coronamaatregelen zorgden ervoor dat de ondernemersvereniging besloot om de verkiezing op een ludieke manier in te steken, zodat deze toch doorgang kon vinden.

Online verkiezing

Gekozen werd voor een online variant. Cajo Vroom, voorzitter: ‘In de week tussen Kerst en Oud & Nieuw hebben we bij al onze leden een heerlijk nieuwjaarsgeschenk gebracht. Daarbij zat ook de uitnodiging om een filmpje van de genomineerden te bekijken en te stemmen met behulp van een unieke code. Omdat we op onze nieuwjaarsreceptie altijd onze leden en hun partners verwelkomen, mocht elk lid twee stemmen uitbrengen.’

Van deze mogelijkheid werd veelvuldig gebruik gemaakt. In totaal vonden ruim 160 stemmen hun weg naar de genomineerden. Van deze stemmen gingen er 51 naar Wim Doets. Vanuit De Koggehoorn werkt Wim als kok tijdens feesten en partijen bij particulieren en bedrijven op locatie, maar ook freelance bij restaurants in de wijde omtrek. En hoewel het een lastig jaar was voor zijn werk in de horeca, zag Wim ook een lichtpuntje in de laatste maand van het jaar: zijn Oliebollerie op het Raadhuisplein had het drukker dan ooit. Daarnaast draagt hij vanuit zijn andere bedrijf WIM Inventive Media bij aan menig promotie- en bedrijfsvideo. Een uit de hand gelopen hobby waar hij veel plezier aan beleeft.

Het winnen van de verkiezing is voor Wim een mooie opsteker: ‘Het was een heel raar jaar en dan is dit een prachtige beloning. Nu zorgen dat wijzelf en ons bedrijf gezond blijven. Dat is het allerbelangrijkste!’

Het bestuur van Zeevang Ondernemers is blij dat de verkiezing toch plaats heeft kunnen vinden. Cajo: ‘Als ondernemersvereniging vinden we het belangrijk onze ondernemers te ondersteunen. Dat deden we dit jaar met de actie ‘ZO! loyaal, koop lokaal’ en dat doen we nu ook door deze verkiezing. We feliciteren Wim van harte met het winnen van deze verkiezing, maar zijn ook bijzonder trots op de mooie bedrijven van de overige genomineerden.’

Foto: Christy Rijser