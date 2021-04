Windscherm kopen om deze zomer nog beter door te komen

Nieuw-Volendam maakt zich onderhand alweer langzaam op voor de zomer. We hebben al een aantal lekkere dagen gehad en dat zorgt voor lentekriebels, die direct aansluiten op de voorbereidingen voor de komende zomer. De verwachting is dat veel mensen deze zomervakantie nog bij huis door zullen brengen. Dit heeft voornamelijk te maken met onduidelijkheden, onzekerheid, geen risico willen nemen en de plaatselijke maatregelen die ook in de zomer nog zullen gelden.

Menig Nederlander herinnert zich de zomer van 2020 nog. En dat willen we niet nog een keer. Daarom is het goed om nu alvast voorbereidingen te treffen. Zo weet je zeker dat je het deze zomer een stuk leuker kunt hebben dan vorig zomer, toen de vakantie ineens noodgedwongen bij huis gevierd moest worden vanwege de ‘tijdelijke aard’ van de coronamaatregelen. Maar waar begin je eigenlijk met voorbereiden?



Wat is belangrijk voor jou deze zomer?

Wanneer je jongere kinderen hebt, liggen je prioriteiten net even iets anders dan wanneer je geen kinderen hebt. Mensen met (jongere) kinderen, zoeken vooral eerst een manier om de kinderen te kunnen vermaken. In de zomervakantie is het ideaal wanneer je daar zelf niet constant actief mee aan het werk hoeft. Een manier om hiervoor te zorgen is het aanschaffen van een zwembad voor in de tuin. Dat hoeft geen groot of diep zwembad te zijn. Sterker nog, wanneer je erg jonge kinderen hebt, is een kleiner en ondiep bad juist aanzienlijk beter dan een dieper zwembad.

Een zandbak is daarnaast ook een zeer aantrekkelijke manier om kinderen langere tijd bezig te houden. Zijn de kinderen wat ouder? Zoek dan alvast naar manieren om ze lekker actief bezig te houden, zoals door te kamperen in de tuin, een hut te bouwen of zelfs een hindernisbaan te maken. Heb je minder ruimte of zelf wat weinig tijd om hiermee aan de slag te gaan? Ga dan eens in gesprek met mensen met kinderen bij jou in de buurt; grote kans dat er al meer mensen bezig zijn met het voorbereiden van de zomermaanden.

Geen kinderen; of ook graag wat voor jezelf?

Het draait niet alleen om de kinderen. Ook niet in de zomermaanden. Daarom is het goed om ook alvast te kijken naar manieren om het leuker te maken voor jezelf. Hoe je dat doet, ligt precies aan wat jij zelf wilt. Zit je graag buiten in de zon en wil je het lekker comfortabel hebben? Dan is een aanrader om te kijken naar windschermen. Zeker wanneer de wind vanaf het Markermeer of de Gouwzee komt. Met je eigen windscherm kun je al veel eerder lekker aangenaam in de zon zitten.

Uiteraard zijn er nog veel meer dingen waarmee je jouw zomer leuker kunt maken. Zoals investeren in een echte barbecue, het maken van een buitenkeuken of wat te denken van een abonnement op Netflix, HBO of een van de vele andere streamingdiensten, zodat je eindelijk eens de tijd kunt nemen om films en series bij te kijken wanneer je vrij bent?

Begin je nu alvast met het voorbereiden, dan weet je zeker dat je tijd genoeg hebt om alles klaar te hebben voordat de vakantie echt begint.