Wolken ’s nachts beschenen door de zon

Een prachtig gezicht was het vrijdagnacht. Een natuurverschijnsel dat weinig voorkomt, maar nu in korte tijd voor de tweede keer te bewonderen was in onze gemeente. Normaal gesproken is het ’s nachts donker, want de zon zit aan de andere kant van de aarde.

De zonnestralen gaan langs de aarde, maar als er bewolking is, kan het voorkomen dat het zonlicht door het wolkendek gereflecteerd wordt. Dit prachtige natuurfenomeen was in de nacht van vrijdag op zaterdag te aanschouwen. Nachtlicht van de zon door de wolken.

Zo leek het tegen middernacht dat het nog avond was. Het was niet als met de ondergaande zon een roodkoperen gloed, maar de wolken werden helder wit beschenen door de zon. Heel mooi en apart.