Wooncentrum Veerman turntoernooi dames 2023

Wat hebben we een mooi weekend gehad! St Mauritus had afgelopen weekend de landelijke wedstrijd voor dames. Zo'n 530 turnsters uit het hele land zijn op zaterdag of zondag afgereisd naar Volendam om te turnen voor een plekje in de halve finale.

Door: St Mauritius

Met de hulp van vele vrijwilligers, is eerst op vrijdagavond de sporthal de Opperdam omgetoverd tot een ware turnzaal. Zaterdag waren de teamwedstrijden met veel teams die samen lieten zien waar ze toe in staat zijn. Rond half 8 in de avond waren de laatste teams klaar, waarna ze weer op huis aangingen. Voor Mauritius ging het de volgende dag nog door met de individuele turnsters die ook streden voor een plek in de halve finale. Het was prachtig om te zien! Ook St. Mauritius heeft zich laten zien dit weekend; Sanne Tol heeft prachtige oefeningen laten zien met een persoonlijk record op balk dat een mooie 4e plaats opleverde op dit toestel. Helaas is ze in deze strenge competitie niet door naar de halve finale.

Zo'n groot evenement is niet te organiseren zonder de geweldige inzet van vrijwilligers en de steun van sponsoren. St. Mauritius bedankt de organisatie van dit evenement, specifiek Bianca Schilder, en alle andere vrijwilligers die dit weekend hebben geholpen en enorm hun best hebben gedaan om dit weekend tot een succes te maken. Uiteraard bedanken wij ook Sporthal de Opperdam voor hun gastvrijheid, met een speciale dank voor Cor en zijn vrouw die er elke ochtend zeer vroeg voor ons waren, Hans Admiraal voor het gebruik van de muziek, en alle EHBO mensen.

Dit alles is mogelijk gemaakt door Wooncentrum Veerman, Ab van Pooij, Basseleur Optiek, HSB, Freek Schilder salades, Tapijt en Gordijnshop Suzanne, CKV Schilderwerken, BGI tegelwerken, BGI afbouw en stukadoors, Kivo, Tol Stein metselwerken, Groente en Fruitboxer Rijkenberg, Slijterij de Stient, Tribute to the Cats band, Juwelier Piet Schilder Vik, Mooijer Volendam, Roses & More, Simone Hoeve.

St. Mauritius