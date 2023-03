Spectaculaire acties en mooie kortingen op 23, 24 en 25 maart. Wees welkom!

Woonwinkel Anneke Puk viert 25-jarig bestaan

Een kwart eeuw Anneke Puk. Wat ooit begon als een hobby droogbloemschikken groeide in no time uit tot serieuze verkoop en al gauw opende de eerste Anneke Puk winkel aan de Meerzijde. Inmiddels is Anneke Puk een gevestigde naam in Volendam en viert de zaak deze week een succesvolle geschiedenis met geurkaarsen, zijdebloemen, spiegels, lampen, sierkussens, fotolijsten, klein meubilair, allerhande accessoires en zijdebloemen. Alle reden voor een feestje!

Anneke: “Bij de opening van mijn eerste winkel aan de Meerzijde was ik natuurlijk trots, maar spannend was het ook. Al een week na onze winkelopening besloten de eigenaren van de naastgelegen woonwinkel te stoppen. Dat gaf ons een vliegende start. In goed overleg nam ik hun merken over en verkreeg daarmee gelijk een compleet assortiment aan woonartikelen.”

Ageeth (dochter en compagnon van Anneke) vult aan: “Tegenwoordig kopen we onze artikelen in op grote woonbeurzen, zowel nationaal als internationaal. Met onder andere de merken PTMD, Riviera Maison, Lightmakers, Lifestyle, Jolipa, Claudi kussens en Silk-ka bloemen is er bij Anneke Puk voor ieder wat wils. Een aantal van die merken verkopen we al 25 jaar, een mooi bewijs van wederzijdse trouwe en eerlijke samenwerking. Net als sommige leveranciers komen ook heel wat klanten al 25 jaar trouw bij ons over de vloer. Die loyaliteit gaat van generatie op generatie. De kinderen die vroeger aan moeders hand in de winkel kwamen, komen nu als jongvolwassenen hun huis inrichten bij ons. We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe dankbaar we daarvoor zijn."

Zijdebloemen

Anneke Puk is de enige retailer in de regio die Silk-ka-bloemen verkoopt, het product trekt vele klanten. Anneke: “De zijdebloemen van Silk-ka zijn de mooiste ter wereld. We zijn super trots op onze bloemencollectie en elk seizoen kopen we nieuwe bloemen in zodat ons aanbod altijd aansluit op het seizoen en de feestdagen.” Ageeth vult aan: “We maken niet alleen nieuwe boeketten. Ook ‘oude’ potten vullen we met liefde opnieuw op. Overigens ook wanneer de pot of vaas niet in onze winkel is gekocht. En verouderde kunstboeketten blazen we nieuw leven in door verkleurde en verouderde takken te vervangen door nieuwe. Zo hoef je niet gelijk een nieuw boeket aan te schaffen, maar heb je voor relatief weinig geld een fris gevulde pot of vaas in huis.”

Complete woninginrichting

Naast de verkoop van cadeaus, bloemen en accessoires biedt Anneke Puk ook complete woninginrichting aan. Ageeth zegt daarover: “Veel klanten hebben geen tijd of geen idee waar te beginnen. Die mensen komen bij ons voor advies. Wij luisteren goed naar de wensen van de klant en gaan daar vervolgens mee aan de slag. Ook klanten met een tweede woning in het buitenland bieden we sinds kort hulp en advies bij complete woninginrichting.”

Liever geen complete metamorfose? Ook voor kleinere aanpassingen komt Ageeth bij je thuis. “Wil je in het voorjaar bijvoorbeeld lichtere kussentjes, vaasjes of potten in huis, dan maken wij op basis van jouw interieur een selectie van passende spullen, kleden de ruimte aan en geven je vervolgens de tijd om te voelen of het bij je past of niet. Valt iets niet in de smaak, dan nemen we het terug. Geen probleem. Klanten betalen bij ons alleen voor wat ze willen. Alles mag en niets moet.”

Dreamteam

Ter uitbreiding van het team kwam zes jaar geleden Jeanet parttime in dienst. Een gouden aanwinst. Ageeth: “Jeanet voelt zo eigen. Veel klanten komen speciaal op de dagen wanneer Jeanet werkt. We zijn echt super blij met haar.” Jeanet kan de warme band alleen maar bevestigen. “Hier zijn voelt voor mij niet als werk. Anneke en Ageeth zijn als een moeder en een zus voor me. We kunnen alles tegen elkaar zeggen en we werken alle drie even hard voor succes. Maar naast flink doorpakken maken we ook tijd vrij voor een koppie. Ik heb het hier goed.” De vierde topper is Mandy. Een ‘vaste’ oproepkracht die op hoogtijdagen bijspringt en altijd oproepbaar is bij topdrukte. Ageeth: “Zonder goed en betrouwbaar personeel ben je nergens. Wij zijn gezegend met een topteam. En: de derde generatie staat al te trappelen om onderdeel te worden van het team. Mijn dochter van vijftien gaat graag mee op inkoop en heeft grote affiniteit met wonen en inrichting. Daarmee zijn we voorbereid op zeker nog 25 jaar!”

Kom je ook op onze verjaardag?

Anneke Puks Woonwinkel heeft op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 maart spectaculaire acties en met een draai aan het kortingenrad maak je kans op mooie kortingen. Het team kijkt uit naar gezellige dagen en nodigt je van harte uit om langs te komen.

Volg ons social media en blijf op de hoogte van ons aanbod!

Instagram: anneke_puk_woonwinkel

Facebook: Anneke Puks Woonwinkel