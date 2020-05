Scholen van basisonderwijs gaan na negen weken weer open

‘Wordt wennen voor de kinderen’

In genoeg huizen worden de dagen afgeteld: maandag mogen de leerlingen van het basisonderwijs weer naar school. Ouders hebben in de afgelopen twee maanden nieuwe inzichten op kunnen doen met betrekking tot hun kinderen, maar de onnatuurlijke situatie van thuisonderwijs zal ook tot extra huiselijke druk hebben geleid. ,,Kinderen zullen weer moeten wennen. We gaan daarom meer inzetten op de sociale beleving van de kinderen: wat deze periode met hen heeft gedaan”, zegt John van Bemmelen, waarnemend directeur van ’t Kofschip. ,,De leerkrachten kijken er écht naar uit om de kinderen weer te zien.”

Door Eddy Veerman

Voor ‘t Kofschip had de corona-uitbraak ook heftige gevolgen. Directeur Johan Bond, die eerder een hartoperatie onderging, zal komende maandag vanwege gezondheidsredenen nog niet terugkeren aan de Franekerlaan. Daar is deze week het onderwijs op afstand hervat, maar inmiddels worden in de klassen ook voorbereidingen getroffen richting de heropening.

,,Looproutes zijn in ons gebouw niet echt nodig”, zegt Van Bemmelen. ,,Kinderen onder 12 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand te houden en volwassenen mogen de school niet in. Qua ruimte om de school heen is het ook groot genoeg, dus wij hoeven geen speciale vakken voor ouders te maken. Uiteraard hebben we hen wel opgeroepen zelf afstand te houden, zoals bij een ieder een beroep wordt gedaan op het gezond verstand en de verantwoordelijkheid.”

,,Ik ben heel tevreden hoe hier alles is opgevangen en verlopen in de tussenliggende weken. Je merkte dat veel leerkrachten het prettig vonden om elkaar te spreken en te zien. In de afgelopen periode was er meer overleg dan ooit. Iedereen had daar behoefte aan, ook de parttimers. Ze waren allemaal meer met het werk bezig dan anders.”

Waar landelijk regelmatig de angst voor opgelopen leerachterstand klonk, heeft dat bij ’t Kofschip geen prioriteit. ,,We kijken vooral naar de emotionele kant en willen in het begin veelal aandacht besteden aan sociale zaken, zoals ook het knutselen en de techniek.”

,,Deze periode heeft veel gedaan met de kinderen. Leerkrachten merkten bijvoorbeeld dat kinderen opeens weer meer verlegen waren ten opzichte van de leerkracht.”

,,Daar moeten we juist aandacht aan besteden, niet zozeer op eventuele leerachterstand inzoomen, De kinderen die al meer individuele aandacht kregen, hebben we sowieso in beeld.”

,,Zoals gezegd kijken de leerkrachten er naar uit, dat de kinderen weer op school komen. Dat horen we ook van de kinderen, maar ook van de ouders.” Op de basisscholen van Volendam heeft de ene helft les op maandag en donderdag, de andere helft op dinsdag en vrijdag.

,,Woensdag is geen schooldag; leerkrachten kunnen zich dan richten op wat is geweest en wat gaat komen. De kinderen krijgen op de dagen dat ze niet naar school gaan huiswerk mee.”

Bij een aantal basisscholen werken leerkrachten die tot de risicogroep behoren. ,,Wij hebben één leerkracht, van wie het eigen kind tot de risicogroep behoort, die niet voor de klas wil staan vanwege die reden. We moeten de situatie voorlopig aankijken, totdat het volgende advies van de overheid komt. De werkelijkheid geldt telkens voor een paar weken, daarna is er weer een nieuwe werkelijkheid.”

En dan is er nog de vraag hoe de praktijk er uit ziet als leerkrachten anderhalve meter afstand moeten houden van bijvoorbeeld kleuters. ,,Zodra de kinderen weer op school zijn, wil je het weer gewoon laten zijn. Niet dat ze een trauma oplopen en later zeggen: toen ik weer naar school mocht, mocht ik dat niet en dat niet. Het is zoeken naar de balans. Waarbij we uiteraard de richtlijnen en gezondheidsmaatregelen in acht nemen.”