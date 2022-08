Yoga op het Marinastrandje

Het was er weer voor, en ook de sfeer was ernaar. Yogaschool Elly maakte slim gebruik van de heerlijke omstandigheden en verzorgde een ontspannen openlucht-yogasessie op het Marinastrandje.

Voor de tweede keer op rij werd een sessie gehouden waarbij tientallen deelnemers zichtbaar in een geweldige flow kwamen. Vroege strandgasten hielden gepaste afstand en stilte om de les niet te verstoren.

Of de strandsessies tijdelijk zijn of een vervolg krijgen is niet helemaal duidelijk. Dat zal vooral van weersinvloeden afhankelijk zijn en de naderende vakantie waarbij er velen ons dorp zullen verlaten. Maar dat het een geslaagde formule is is wel zeker. Het is toch heerlijk om je dag op deze wijze te starten!