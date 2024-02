Algemeen

Spelenderwijs ontdekken waar ‘your talent’ ligt in sporthal De Opperdam Foto’s: Klaas Hansen Your Talent Holidays Volendam Het is alweer heel gewoon dat in de verschillende vakantieperiodes clinics worden georganiseerd en dat gebeurde natuurlijk ook tijdens de voorjaarsvakantie. Om kinderen te laten ontdekken welke sport zij eventueel leuk vinden was Sporthal de Opperdam afgelopen dinsdagmorgen omgetoverd tot een sportpaleis, waar ze konden dansen, voetballen, basketballen, volleyballen en badmintonnen. Daarnaast was er een ASM-beweegbaan (Athletic Skills Model; het brengt op een leuke en snelle manier de motorische vaardigheid in kaart) opgezet, stond er een springkussen en was er een JOGG-waterkraam aanwezig. Zo’n kleine honderd kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar waren op deze ochtend afgekomen en het plezier spatte van de gezichten af. Your Talent is een initiatief van de gemeente Edam-Volendam om de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling te organiseren. Het wordt geleid door de Alliantie Kansrijk, een samenwerkingsverband tussen de Stichting Sportkoepel Edam-Volendam en de Stichting Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam. Hun rol omvat het bieden van regie, afstemming, organisatie en coördinatie van zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten op het gebied van talentontwikkeling. De Alliantie Kansrijk heeft een overeenkomst met de gemeente Edam-Volendam om deze taken uit te voeren, en het Platform voor Talentontwikkeling vormt het centrale orgaan voor deze activiteiten. Daarnaast zijn Sport-Koepel en CBW Edam-Volendam betrokken bij het uitvoeren van activiteiten binnen het basis- en maatwerkaanbod, in opdracht van de Alliantie Kansrijk. James Molenaar werpt een basketbal in de ring. Moeder Janneke en kleine broer kijken toe. Kees Brinkkemper begeleidt dochter Anne op de kast, op de voet gevolgd door Frenck, de zoon van Jack en Leonie Schilder. |Doorsturen

