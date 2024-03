Your Talent: kinderen hun talent laten ontdekken

Een hoop kinderen en ouders weten de weg al te vinden en zijn enthousiast geraakt door een activiteit georganiseerd vanuit Your Talent, maar nog niet iedereen is er bekend mee. Club- en Buurthuiswerk en de Sport-Koepel bieden – vanuit de opdracht van de gemeente – onder die nieuwe naam diverse soorten activiteiten. Your Talent is de opvolger van Alliantie Kansrijk. Dat het aanbod van activiteiten inmiddels veel overzichtelijker en gestructureerd is, kunnen de schooldirecteuren beamen. Naast de scholen wordt ook samengewerkt met sportverenigingen, bedrijven en commerciële organen. Van de Bouwgouw tot danstraining, van intuïtief tekenen tot een workshop in Bars (drukpunten voor ontspanning). ,,Doel van de activiteitentrein is dat kinderen in aanraking komen met verschillend aanbod en zo kunnen ontdekken waar hun talenten en interesses liggen”, zegt Lotte Koning van het CBW.