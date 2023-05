Algemeen

Zaalvoetballers bijna veilig na winst op Texel Achterin werd bijna niets weggeven en voorin waren Nick Schilder en Kik Braspenning met ieder twee doelpunten zeer effectief. Texel drong aan, maar achterin zat de defensie van RKAV zaal potdicht. De vele wanhoopsschoten werden allemaal geblokkeerd, er was voor de Texelse aanvallers geen doorkomen aan. Het was Nick Schilder die in de tweede minuut zijn eerste doelpunt scoorde en even later stond het door dezelfde Nick alweer 2-0. In de tweede helft profiteerde Volendam toen een Texel speler met rood werd bestraft. Ondanks de zware beslissing gaf Texel niet op. Toch kwamen ze amper tot kansen. Volendam maakte zelfs de 4-0 alvorens Texel de eer nog kon redden. Haalt Volendam nog één punt uit de volgende twee wedstrijden dan mag het ook volgend jaar weer in de eredivisie voetballen. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.