Zaalvoetballers laten punten liggen tegen VNS United

“Hij zit in de pocket” werd er gezegd met een 6-2 voorsprong maar bij zaalvoetbal weet je het nooit. Na drie minuten is het Ruben Koelemeijer die de score opent. Even later is het Sam Schokker (nog maar 17 jaar!), die na een geweldige actie de keeper verschalkt. De blijdschap is snel voorbij want VNS scoort de 2-1. Vrijwel direct hierna is het Nabil Akaazoun die de voorsprong weer vergroot maar met 3-2 wordt er gerust.