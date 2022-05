Zaalvoetballers maken het koploper Eindhoven nog lastig

Er stond voor de Volendammers in de laatste wedstrijd van het seizoen niets meer op het spel, wel wilden de spelers nog één keer alles geven tegen koploper Eindhoven. De eerste helft was het vooral tegenhouden voor Volendam. RKAV ging de rust in met een 0-3 achterstand.

Ook in de tweede helft was Eindhoven de betere ploeg. Volendam leek een pijnlijk verlies van 0-5 te moeten accepteren, maar Robin Kwakman tekende voor de eretreffer. Niet veel later wist ook Frank Boogaard na een mooie combinatie het net te vinden. De paniek sloeg toe bij de Eindhovenaren.

Na een time-out kreeg de uitploeg weer grip op de wedstrijd. De eindstand werd 3-6. Volendam wist dit seizoen ondanks veel blessuregevallen een plekje in de Eredivisie te behouden. Helaas is het gevolg dat veel belangrijke spelers de handdoek in de ring gaan gooien, maar met zoveel talent moet het goedkomen.