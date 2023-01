Zaalvoetballers verliezen belangrijke punten

RKAV Volendam zaal heeft in de eerste wedstrijd in de degradatiepoule een 4-1 voorsprong en dus een zekere overwinning weggegeven.



Hoewel Volendam de eerste vijftien minuten een groot aantal kansen krijgt op de 1-0 valt het doelpunt aan de andere kant. Het zal de enige goal van de eerste helft blijven en dus gaan beide ploegen rusten bij een 0-1 stand.



Nick Schilder puntert de bal achter de keeper en de stand is weer gelijk. Volendam wordt sterker en het is Robin Kwakman (Ballap) die voor de 2-1 voorsprong zorgt.



Kick Braspenning scoort met een prachtig schot en als later Nick Schilder een subliem doelpunt scoort lijkt de klus geklaard . Maar niet veel later is het VNS dat de 4-2 maakt. Het doelpunt doet niet zo qua schoonheid niet zo heel veel onder voor die van Schilder.Vier minuten voor tijd is de spanning plotseling weer helemaal terug als de aansluitingstreffer valt. 4-3.



Anderhalve minuut voor tijd wordt het 4-4 en moet Volendam uiteindelijk nog tevreden zijn met een punt.