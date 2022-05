Zaalvoetballers Volendam strijdend ten onder

De zaalvoetballers van de RKAV Volendam hebben afgelopen weekend in de strijd om een play-off plek het onderspit moeten delven. Vrijdagavond moest na de nederlaag twee weken geleden thuis tegen FC Marlène (2-4) de komende twee wedstrijden winnend afsluiten om nog een kans te maken. Vrijdagavond wist Volendam directe concurrent HV/Veerhuys met een 6-4 nederlaag naar huis te sturen, waarna zondagnamiddag in de uitwedstrijd tegen FCK/De Hommel een 10-8 nederlaag werd geleden.

Vrijdagavond tegen HV/Veerhuys had Volendam eindelijk weer eens twee viertallen op de bank. En al gelijk in de eerste minuut wist Tim Taylor de 1-0 op het scorebord te zetten. Volendam kreeg daarna gelijk mogelijkheden om op 2-0 te komen, maar na vijf minuten werd het plots 1-1 door een treffer van Nigel Wijdenbosch. Maar het antwoord duurde niet lang, want door een treffer van Robin Kwakman wist Volendam snel de 2-1 te scoren waarna Frank Boogaard even later voor de 3-1 zorgde. Sam Lautenschutz scoorde in de slotfase van de eerste helft de 4-1, waarna Jeffrey de Moel van Veerhuys net voor de wissel de marge terug bracht naar twee treffers: 4-2. Na de pauze liepen de Volendammers verder uit naar 6-2 via treffers van Sam Lautenschutz en Robin Kwakman, waarna het Veerhuys in de slotfase met een extra veldspeler de achterstand alsnog wist te verkleinen naar 6-4.

Door de overwinning en de uitslagen op de andere velden had Volendam vrijdagavond plots weer uitzicht op een play-off plek. Voorwaarde was wel dat er dan zondag van FCK/De Hommel gewonnen moest worden. Terwijl FC Volendam met zijn supporters de promotie aan het vieren waren moest Volendam zondag om 18.00 uur aantreden in Den Bosch. Ten opzichte van vrijdagavond ontbrak Kevin Mühren bij Volendam.

Volendam kende een uitstekende start in Den Bosch. Robin Kwakman (Ballap) zette Volendam na een prima aangooi van doelman Jack Steur op 0-1, maar zag nog De Hommel nog dezelfde minuut op gelijke hoogte komen. Een nieuwe poging van doelman Jack Steur op de diep gelopen Robin Kwakman werd via het hoofd afgerond waardoor Volendam opnieuw op voorsprong kwam: 1-2. Robin Bont (Drum) moest vervolgens het veld verlaten met een hamstringblessure, waardoor de organisatie even weg was. De Hommel profiteerde gelijk met twee treffers waardoor Volendam halverwege tegen een 3-2 achterstand aankeek. Assistent-coach Jack Bont, die Hjalmar Hoekema verving, zag in de tweede helft een strijdend Volendam dat echter door het uitvallen van Robin Bont en ook de pijntjes bij Frank Boogaard de kracht miste om de wedstrijd alsnog winnend af te sluiten. De Hommel liep na de rust uit naar 4-2, waarna Nick Schilder met twee treffers Volendam weer op gelijke hoogte bracht: 4-4. Uit een counter scoorde De Hommel 5-4, waarna Frank Boogaard voor de 5-5 zorgde. De inspanningen bleken toch te veel tol te hebben geëist, want daarna wist de thuisploeg uit Den Bosch alsnog een gat te slaan. Met vier treffers op rij wist De Hommel uit te lopen naar 9-5. Met nog drie minuten op de klok zette Volendam met een extra veldspeler nog een laatste keer aan. Nick Schilder wist de marge met twee treffers te verkleinen naar 9-7, waarna de Hommel de 10-7 op het scorebord zette. Het slotakkoord was voor doelman Jack Steur die in de slotminuut de 10-8 bij de tweede paal binnen tikte.

Doordat HV/Veerhuys uit bij FC Eindhoven met 3-3 gelijk speelde en Be’ 79 thuis een 6-5 overwinning boekte op FC Marlène is de zesde plek voor Volendam niet meer te halen. Voor Volendam wacht aanstaande vrijdag de laatste wedstrijd van deze competitie thuis tegen FC Eindhoven. De wedstrijd begint om 20.30 uur in sporthal Opperdam.