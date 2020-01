Zakelijke zonnepanelen plaatsen: hoe gaat dat?

Het investeren in een zonnestroominstallatie is niet goedkoop, daarom wil je dat alles goed uitgedacht wordt en een goed verloop heeft. Er komt namelijk best wat kijken bij het optuigen van een zonnestroominstallatie. Denkend aan zaken zoals subsidies, zonoriëntatie en bouwkundige aspecten. In dit artikel gaan we belangrijke zaken af die langs komen kijken bij zakelijke zonnepanelen.

Verbruik

Allereerst kijken we naar het aantal panelen wat nodig is, gebaseerd op je verbruik. Als je een zogeheten kleinverbruikersaansluiting hebt (gelijk of minder dan 3*80 ampère) is het best om voor 100% eigen dekking te gaan. Dit heeft te maken met het feit dat je geen aanspraak kan maken op de SDE+ subsidie en terugleveren hierdoor niet aantrekkelijk is. Dit terwijl het voor grootverbruikers (>3*80 ampère) het wel aantrekkelijk is om terug te gaan leveren aan het net. Zij ontvangen naast een terugleververgoeding per kWh ook een subsidiebedrag.

Locatie en veiligheid

Zodra het optimale aantal panelen duidelijk is kijken we naar de ligging van de locatie waar de panelen moeten komen. Hoe staat het gebouw ten opzichte van de zon? Heeft het pand een plat dak of schuin, of een combinatie van beide? Dit uitzoeken helpt in het bepalen van de ideale ligging van de panelen om een zo optimaal resultaat in combinatie met het beschikbare aantal vierkante meters te behalen. Panelen op het zuiden georiënteerd leveren het meest op, maar op een plat dak is een oost-west opstelling het best omdat er zo meer panelen op het dak passen. Je hebt immers maar één dak die je één keer kan gebruiken. Hier wil je het maximale uit halen als grootverbruiker.

Ook is belangrijk dat de panelen veilig en gezekerd op het dak terecht komen, zo mogen ze niet te dicht bij de dakrand liggen en er moet genoeg gewicht onder de panelen liggen tegen de wind. Al deze zaken worden uitgezocht en berekent in het ballast- en legplan. Omdat niemand wil dat panelen van het dak waaien, moet de ballast onder de panelen zorgvuldig berekend worden. Het legplan is bestemd voor de installateurs en is in wezen de blauwdruk van de zonnestroominstallatie, hierin staat de verdeling van de panelen op het dak en de bekabeling tot in de puntjes uitgewerkt.

Na de plaatsing

Nadat de panelen geplaatst zijn is de monitoring en onderhoud van belang. Dit kan zowel door de eigenaar van de panelen worden gedaan als door de installateur, dat ligt aan de gemaakte afspraken. Monitoring gaat tegenwoordig al gauw via een app op de telefoon waar in real-time alle data van de installatie naar toe wordt gestuurd. Als er een paneel uitvalt is dat binnen enkele seconden bekent en kan het probleem herstelt worden. Ook kan via dit soort applicaties in de gaten worden gehouden hoeveel de installatie opwekt aan stroom.

Rendement

Bij het plaatsen van zakelijke zonnepanelen is het rendement op investering natuurlijk het belangrijkst en een van de grootste bijdragers aan dit rendement is de SDE+ subsidie. Met deze subsidie stimuleert de overheid de transitie naar duurzaamheid. De SDE+ wordt jaarlijks in twee rondes verdeelt onder aanvragers, die alle hoepeltjes van het aanvraag proces door zijn gelopen.

Alles bij elkaar is het een heel proces om een zonnestroominstallatie te realiseren. Maar daar staat wel een mooi rendement tegenover die vaak oploopt tot 15%. Dit is doorslaggevend voor veel bedrijven om toch aan de slag te gaan en hun bedrijfsvoering een stuk te verduurzamen. En voor de kleinverbruikers; ook hier zien wij een goed rendement. Omdat je onder de 100% dekking van je eigen energievraag blijft zitten, bespaar je veel stroomlasten. Hierdoor behouw je alsnog een rendement van vaak 12-15%!