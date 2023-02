Zaterdag 1 behaalt slechts één puntje tegen Ter Leede

In een serie wedstrijden tegen teams die rondom Volendam zijn geposteerd was zaterdag de eerste tegen Ter Leede. Ook voor de gasten stond er veel op het spel, maar aan het voetbal was het helaas niet te zien. Veel balbezit op het middenveld zonder echt mooie aanvallen.

Volendam nam via een kopbal van Patrick Plugboer de leiding, maar even later was de stand alweer gelijk. In de tweede helft leek Volendam de wedstrijd te beslissen toen Rens Veerman een lage schuiver in de verre hoek zag gaan.

Tien minuten voor tijd, je zag het aankomen, was het Ter Leede dat scoorde. Na een onterechte rode kaart voor Azzedine Sout was het nog even billenknijpen, maar Volendam liet zich niet meer verschalken en zo verscheen er een 2-2 eindstand op het bord.