Zaterdag 1 boekt overwinning op Hercules

Na 6 overwinningen op rij heeft Volendam vorige week een ‘tikkie’ opgelopen bij Genemuiden. Nadat ze eerst op 0-1 voorsprong komen, verliezen ze uiteindelijk met 3-1. Zaak is dus om vandaag de rug te rechten in de wedstrijd tegen directe concurrent Hercules.

Volendam is de eerste tien minuten veel beter dan Hercules en krijg via Azzedine Sout de eerste kans van de wedstrijd. Nick Runderkamp (Mepper) krijgt nog een grote kopkans, maar het blijft bij 0-0. Tot de 24e minuut als een prachtige aanval van de gasten wordt omgezet in de 0-1 en dit is tevens de ruststand.

Hercules is gevaarlijk in de tegenstoot en de 0-2 ligt meer in de lijn der verwachting dan de gelijkmaker maar een rode kaart voor Hercules geeft Volendam weer volop kansen. Een voorzet van Nick Runderkamp wordt doorJim Beers tot doelpunt gepromoveerd en nog geen minuut later is het Roy Tol die de bal in de bovenhoek knalt. 2-1! In de laatste seconden van de wedstrijd is het Jim Beers die twee spelers van Hercules in de luren legt en de bal in de hoek schuift. Eindstand 3-1.