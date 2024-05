Algemeen

Concurrent IJsselmeervogels verliest; ploeg Berry Smit wint met 6-0 Zaterdag-1 neemt voorschot op kampioenschap Op de rand van historie, de sensatie is bijna compleet: de Zaterdag-1 van RKAV Volendam heeft een voorschot genomen op het kampioenschap in de Derde Divisie. De ploeg van trainer Berry Smit won thuis met 6-0 van Kampong, terwijl naaste belager IJsselmeervogels door een rode kaart met 2-0 onderuit ging bij DEM. Met nog één duel te gaan, heeft Volendam drie punten voorsprong en een positief doelsaldo van negen goals. ,,Maar we zijn er nog niet”, waarschuwde Smit nadat er wederom een geweldige sfeer was op het RKAV-terrein.

Een gigantisch spandoek met ‘Onze lokale helden’ werd vooraf uitgerold toen de Zaterdag-1 het veld op kwam. Al snel viel het eerste doelpunt (Eric Veerman) en Nick Runderkamp ‘Mepper’ tilde het verschil naar twee goals. Elders in Noord-Holland kwamen de ‘Vogels’ maar niet tot scoren en liep die ploeg met dat grote spelersbudget ook nog eens tegen een rode kaart op. In Volendam ging met verder met scoren, waarbij Jim Beers er nog eens drie aan zijn totaal toevoegde.

Terwijl de 6-0 viel, klonk er dubbel gejuich, want IJsselmeervogels was op achterstand gekomen en verloor ook. In Volendam brak het feest al los. De selectie en staf genoten mee en stonden zeker stil bij de enorme kans die zij zichzelf hebben geschonken. ,,Maar we hebben nog niks, we moeten nog negentig minuten vechten”, wist Berry Smit. Volendam gaat de laatste wedstrijd naar Hoogeveen en IJsselmeervogels krijgt het al gedegradeerde Odin op bezoek. Tegen die ploeg won Volendam onlangs met 11-2, toen Odin met tien man kwam en tevens een speler op doel ging. Vandaar de slag om de arm die men bij Volendam houdt. De oranjehemden, de meest scorende ploeg van de Derde Divisie, hebben het echter zelf in de hand en zijn bij één punt kampioen. |Doorsturen

