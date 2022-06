Zaterdag 1 ook te sterk voor AZSV

Ook de laatste reguliere competitiewedstrijd heeft Volendam zaterdag 1 de drie volle punten behaald. In de wedstrijd tegen AZSV was de thuisploeg veel sterker. De tegenstander gokte op de counter, maar kreeg bijna geen kans.

Na een half uur spelen was het Patrick Plugboer die de 1-0 scoorde. Even na de pauze kapte Joey Tol op eigen wijze een tegenstander én de keeper uit: 2-0. Volendam bleef de betere ploeg en het was Lennard Tol die met een fraaie goal uit een moeilijke hoek de eindstand van 3-0 op het bord zette.

Volendam reist dinsdag 7 juni af naar Vlaardingen voor het eerste duel in de nacompetitie. Zaterdag om half drie valt de beslissing of de Zaterdag 1 nog verder mag naar de tweede ronde.