Zaterdag 1 ook thuis te sterk voor Zwaluwen

Vorige week was Volendam in Vlaardingen met 1-3 te sterk voor Zwaluwen en thuis werd dezelfde stand op het bord gezet. Volendam speelt de finale dinsdag eerst uit tegen ARC uit Alphen aan den Rijn.

Volendam begon de wedstrijd tegen Zwaluwen een beetje stroef en mocht van geluk spreken dat er niet tegen een snelle achterstand werd opgelopen. De spits van Zwaluwen liet twee mooie kansen liggen en de Volendammers konden opgelucht ademhalen en kwam beter in de wedstrijd.

Het breekpunt was een mooie goal van Patrick Plugboer. Vanaf dat moment ging Volendam beter voetballen. Invaller Lennard Tol verving de geblesseerde Dave Zwarthoed en hij maakte de 2-1 en 3-1 en werd gekozen tot man of the match.