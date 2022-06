Zaterdag 1 promoveert naar derde divisie

Wát een wedstrijd, wát een voetbal en wát een ontknoping. In de vijfde minuut van de extra tijd krijgt Joey Tol op links de bal, hij kapt zijn tegenstander uit en knalt de bal in de kruising!

Na de 0-1 van vorige week was een gelijkspel genoeg voor promotie. Volendam begon goed aan de wedstrijd tegen een sterk ARC. Een bal waar niemand meer in geloofde werd door Remko Schaap binnengehouden en voorgezet. Jens Kras ronde af. Volendam kwam op 2-0, maar ARC gaf zich niet gewonnen.

In de tweede helft scoorde ARC binnen tien minuten twee keer. De wedstrijd leek op verlenging af te stevenen, maar Joey Tol dacht daar anders over. Na zijn pegel in de kruising ging het massaal meegereisde publiek volledig uit zijn dak. Het zou nog lang gezellig blijven in de kantine.