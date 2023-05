Ploeg Berry Smit blijft na bloedstollende slotfase in Derde Divisie

Zaterdag-1 redt het op eigen kracht

Het had iets weg van de knotsgekke taferelen van een jaar geleden: toen promoveerde de Zaterdag-1 van RKAV Volendam naar de Derde Divisie dankzij een late treffer van Joey Tol. Zaterdagmiddag passeerden tijdens de slotronde van de competitie allerlei scenario’s, dreigde nacompetitie en moest de ploeg van trainer Berry Smit zelfs oppassen dat het niet direct degradeerde. Tot Patrick Plugboer in de 88e minuut het hoofd koel hield, de 2-1 langs de doelman van Sportlust’46 schoof en iedereen in extase bracht. ,,Dit is niet goed voor je hart, maar wel een fantastische ontknoping”, glunderde Berry Smit na afloop. Een exceptionele prestatie, met allemaal spelers van eigen bodem. Door Eddy Veerman

Jubelstemming na handhaving. Foto Cornell Tol

Bij rust zag alles er nog gunstig uit op de andere velden. Volendam stond zelf nog op 0-0 en had via Stefan Plat de beste kans gehad. De Sportlust-doelman keerde zijn inzet. Meteen na rust moest Smit al de eerste wissels doorvoeren, omdat niet iedereen de wedstrijd kon volmaken. Halverwege de tweede helft explodeerde het RKAV-terrein voor de eerste keer, toen Azeddine Sout met een subtiele beweging zichzelf lanceerde, op snelheid bij zijn tegenstander wegbleef, schoot en de keeper van de bezoekers de bal onvoldoende zag keren. Tergend langzaam rolde de bal over de doellijn voor 1-0.

Maar in de 75e minuut maakte Monteiro – koppend uit de hoekschop – de gelijkmaker en zag het er opeens minder rooskleurig uit. Op de andere velden draaiden allerlei aanvankelijk gunstige scores om in ongunstige. Smit: ,,We wisten dat alle concurrenten inmiddels op voorsprong stonden. Maar wat moesten we doen? Als we teveel risico zouden nemen en de bal er bij ons zou invliegen, konden we zelfs nog rechtstreeks degraderen. Ik wachtte tot de 81e minuut om centrale verdediger Daan Steur naar voren te sturen.”

Die zet pakte goed uit. Invaller Lennart Tol gebruikte goed zijn snelheid en het lichaam, speelde Daan Steur in, die niet zelf schoot, maar de bal doorschoof naar de meegekomen Plugboer. ,,Ik startte vanaf het middenveld, zag dat er veel ruimte lag en toen was het wachten of de bal zou komen. Daan schoof ‘m door de benen van de tegenstander, waarna ik opeens moest beslissen: of meteen schieten of eerst aannemen. Ik koos voor het laatste en zocht de verre hoek. Zó lekker dat-ie er in ging”, zei de matchwinnaar naderhand. Op weg naar de toeschouwers gingen spelers en staf door het dolle heen in de achtervolging. ,,Dit is wel de belangrijkste goal van mij tot nu toe, ik scoor eigenlijk altijd met het hoofd”, glimlachte Plugboer. ,,Het is terecht dat wij er in blijven. En volgend jaar gaan we hoger eindigen, daar ben ik van overtuigd.”