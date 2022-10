Zaterdag 1 verliest in slotfase van sterk Rijnvogels

Zoals de kenners langs de lijn zeggen: ‘in deze competitie heb je geen slechte tegenstanders’. Dat blijkt maar weer. Ze kunnen allemaal voetballen, als je beter wil zijn zal je naast je technische kwaliteiten ook een grote dosis inzet moeten tonen.

Volendam hield, mede door uitblinker Sander Binken, nog lang zicht op de overwinning. In de eerste helft ging de strijd nog redelijk gelijk op. Lennart Tol wist met zijn snelheid opnieuw de score te openen. In de tweede helft was het pompen of verzuipen.

De Katwijkers zorgden voor constante druk. Volendam kon zich er niet meer onderuit spelen. Een tegendoelpunt kon niet uitblijven. Vijf minuten voor tijd werd het zelfs 1-2. Een terechte uitslag. Volendam staat toch mooi in het linker rijtje. Het jonge team gaat ongetwijfeld nog voor mooie uitslagen zorgen.