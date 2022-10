Zaterdag-1 verslaat koploper

Onder grote belangstelling heeft de Zaterdag-1 van RKAV Volendam voor een stunt gezorgd, door koploper GVVV thuis met 1-0 te verslaan. In een aantrekkelijk duel, met over en weer kansen en doelpogingen, sloeg de ploeg van trainer Berry Smit in de slotfase toe. Roy Tol werd matchwinnaar.

Roy Tol heeft uitgehaald voor de enige en winnende goal tegen koploper GVVV: 1-0. Foto Klaas Smit

Er stond veel op het spel: het uit de tweede divisie gedegradeerde GVVV wilde periodekampioen worden en voelde de hete adem van die andere club uit Veenendaal, rivaal DOVO, in de nek. De bezoekers raakten ook een keer de lat boven Sander Binken en schampten na rust de paal, maar Volendam bood uitstekend tegensspel. Soms door een vloeiende aanval, op andere momenten met een tegenstoot vanaf eigen helft. Zo ook in de 85e minuut: Lennart Tol dook de ruimte in en werd door Joey Tol met een pass buitenkant voet bediend. Lennart speelde de bal in één keer door op de ingevallen Roy Tol, die twee verdedigers bij zich had, snel tot een schijnbeweging kwam en met links tegendraads uithaalde. Tot dan toe was de GVVV-keeper foutloos, maar dit keer stond hij aan de grond genageld. ,,Dit was niet de mooiste, maar wel de belangrijkste", zei Roy Tol na zijn zesde seizoenstreffer. Die deed GVVV extra pijn toen bleek dat DOVO met de periodetitel aan de haal ging. Volendam staat als nieuwkomer verdienstelijk in de middenmoot, op plaats negen.