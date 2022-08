Zaterdag 1 wint eerste wedstrijd in derde divisie

In de eerste 10 minuten van de wedstrijd heeft VVOG het overwicht, toch levert het de bezoekers geen kansen op. Een grote kans is er voor Volendam als Joey Tol de bal hard en laag voorgeeft, maar Jens Kras kan net niet bij de bal.

Er zijn wat kansjes over en weer. De ruststand is 0-0. Vooral in de tweede helft blijkt Volendam sterker dan VVOG. Azzedine Sout zet goed door en in de scrimmage kan Joey Tol de bal oppikken. Hij weet wel raad met dit soort kansen en hij scoort de verdiende 1-0.

VVOG moet in de aanval en geeft achterin veel ruimte weg. Roy Tol en invaller Lennart Tol profiteren daarvan; 3-0. Uiteindelijk wordt het nog 3-1, maar Volendam kijkt terug op een uitstekende start van wat ongetwijfeld een zware competitie gaat worden.