Zaterdag 1 wint in slotfase van sterk Urk

Door een uiteindelijk zwaarbevochten 4-1 overwinning gaat Volendam in de ranglijst over Urk heen. Na een prachtig doelpunt van Azzedine Sout wist Sander Binken Volendam aan de goede kant van de score houdt door een penalty te stoppen. Roy Tol tekent in de tweede helft voor de 2-0.