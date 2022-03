Zaterdag 1 wint van DETO

Voor diegenen die kort voor tijd huiswaart waren gekeerd zal de eindstand van 3-1 heel verrassend hebben geklonken. Het was namelijk Joey Tol die Volendam al na vier minuten met een prachtig doelpunt aan de leiding had gebracht en deze stand bleef tot ver in blessuretijd op het bord staan.

In de rommelige wedstrijden werden nogal wat fouten gemaakt, bovendien bood DETO goede weerstand, maar in de 94e minuut was het invaller Azeddine Sout die de 2-0 scoorde. Nog geen minuut later was het DETO dat de spanning toch weer terugbracht.

Maar direct na de aftrap kapte Dave Zwarthoed zijn tegenstander uit en knalde met een droog schot de 3-1 langs de keeper van DETO. Concurrent Urk won ook weer, maar Eemdijk liep tegen een nederlaag aan, waardoor de stand aan de top van de Hoofdklasse ongemeen spannend blijft.